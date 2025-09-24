¹¹Ç¯´ü½÷À¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë ¹ñÆâ½éÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤Î¥µ¥×¥ê ¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼
Ä²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥¥ó¥½¡¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¤¥¥ó¥½¡¼ ¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
½÷À¥Û¥ë¥â¥óÍÍÀ®Ê¬¤Ç¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¡×¤È¡¢ÊÆ¤Ì¤«¤òÆý»À¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¡ÖHMPA¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÇÛ¹ç¤·¤¿¡£½÷ÀÆÃÍ¤Î¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤äÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤Ë1À½ÉÊ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï20Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¥Ç¡¼¥¿¤ÈÃÎ¸«¤«¤é¡¢¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤ÎÉÔÄ´¤ÈÈîËþ·¹¸þ¤ÎÇØ·Ê¤ËÄ²Æâ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤ÈHMPA¤ËÃåÌÜ¡£½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢·ì°µ¡¢·ìÅü¡¢LDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬Ä²Æâ¤Ç¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤ò»ºÀ¸¤Ç¤¤º¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¤¬Í¸ú¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1Æü¡¢2Î³¤Ç¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë¤ò10Ó¡¢HMPA¤ò23ÓÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¹ñÆâ¤ÎGMPÇ§Äê¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¡¢ÊÝÂ¸ÎÁ¤äÃå¿§ÎÁ¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£60Î³¡Ê30ÆüÊ¬¡Ë¤Ç6980±ß¡ÊÃ±ÉÊ¹ØÆþ¡Ë¡£
¼«¼Ò¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏHMPA¤òµ¡Ç½À´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÆÏ½Ð¤òÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¼«¼Ò¤ÎÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¸¡ºº¤ÈÏ¢Æ°¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥¨¥¯¥ª¡¼¥ë»ºÀ¸Ç½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¿©À¸³è¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£Ç¯Æâ¤ò¤á¤É¤Ë¡ÖÄ²³è¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£