¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥Ä¥Ã¥³¥ß´ë²è¤Ëà¤Û¤Ü¥ì¥®¥å¥é¡¼á·Ý¿ÍÅÐ¾ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤«¤Î¡×¡ÖÀâ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅö¤¿¤ê²ó¡×
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¡¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬24Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¾ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ëÀâ¡×¡Ö³¹Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¿Í2Ï¢Â³¤ÇÅö¤Æ¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Î2ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¾ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤ëÀâ¡×¤Ç¤Ï1Æü¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿10¸Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢Åª³Î¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£¹ðÃÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Û¤Ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É¤Î¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¹âÌîÀµÀ®¡Ê36¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡Ö¹âÌî¥Þ¥¸¤ÇÀâ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¾Ð¡¡Ëè½µ½Ð¤Æ¤ë¡ª¡©¡×¡Ö¹âÌî¤µ¤ó¤¢¤Ê¤¿½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹âÌî´ØÏ¢¤Ç´ë²è¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤½¤¦¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤¿¤«¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤ê²ó¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÌî¤Ï8·î¤Ë3½µÏ¢Â³¤ÇÆ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£8·î6ÆüÊüÁ÷²ó¡ÖÀèÇÚ¤«¤éÀâ¶µ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¤â¤·¤â¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤é¡Ä¤É¤ì¤À¤±Àâ¶µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¢13ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡Ö¡Ø¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥³¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡ÄÉé¤±¤¿¤é¼«Ê¬¤¬½Ð¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Î¿©¤ÙÊª¤ò´°¿©¡ªÂç¿©¤¤¿´Íý¥Ð¥È¥ë¡ØËþÊ¢¡ß¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¡Ù¡×¡¢19ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º1ÇÕ¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ä¶²á¹ó´ë²è¡Ø¹ñÆ»¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢
10ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¡ÖGPS¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¹âÌî¤ÏÁêÊý¤Î´ßÂç¾¡Ê35¡Ë¤È¤È¤â¤ËTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤¤·¤¿¤«¤Î¤Î¥Ö¥¿¥Ô¥¨¥í¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£