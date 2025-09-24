

「朝から疲れている」「やる気が出ない」――。そんな現代人の声は少なくありません。実はその背景に、細胞エネルギー産生の低下が潜んでいます。

本稿では、ミトコンドリアを活性化させる栄養・運動・休息の戦略を提示。年齢にかかわらず、眠っていた活力を取り戻す方法が明らかになります（エリック・ネプーティ著『健康を害するすべてのもの〜ビカミングバイオリミットレス〜』より一部抜粋、編集してお届けします）。

ミトコンドリア機能障害への対処とエネルギーの回復

エネルギーは生命の本質であり、私たちのあらゆる行動、思考、感情の原動力となります。

しかし、今日のポストコロナ時代において、医療現場で最もよく耳にする訴えの1つが、慢性的なエネルギー不足です。多くの人が、ミトコンドリア機能障害症候群と呼ばれる症状に苦しんでおり、これが活力と生活の質全般に大きな影響を及ぼしています。

本稿では、複雑なミトコンドリア機能について掘り下げ、ミトコンドリア機能障害の原因を探ります。また、エネルギーを回復し、ウェルビーイングを増進させる効果的なソリューションを簡単にご紹介します。

細胞の発電所、ミトコンドリア

ミトコンドリアを理解する

ミトコンドリアは、しばしば細胞の発電所と呼ばれます。この小さな二重膜細胞小器官は、身体のほぼすべての細胞に存在し、細胞の機能と生存に必要なエネルギーを産生する役割を担っています。

ミトコンドリアは、細胞の核のDNAとは別に、エネルギー産生に不可欠なタンパク質をコードする独自のDNAを持っています。ミトコンドリアは、ミトコンドリア内膜で起こる酸化的リン酸化と呼ばれるプロセスを通じてエネルギーを産生します。

エネルギー産生

ミトコンドリアの主な機能は、細胞の主要なエネルギー通貨であるアデノシン三リン酸（ATP）を産生することです。ATPは、筋肉の収縮、タンパク質の合成、細胞分裂など、さまざまな細胞プロセスの動力源として不可欠です。

クレブス回路とATPの産生

クレブス回路はクエン酸回路とも呼ばれ、ミトコンドリア内で起こる一連の化学反応です。

これは細胞呼吸の重要な部分であり、細胞が栄養素をエネルギーに変換するプロセスです。クレブス回路は、炭水化物、脂肪、タンパク質から得られるアセチルCoAを酸化して、高エネルギー電子キャリア（NADHおよびFADH2）を生成します。

これらの高エネルギー電子は、ミトコンドリア内膜にある一連のタンパク質複合体である電子伝達系へと移動します。この電子の移動によりプロトン勾配が生じ、ATP合成酵素によるATPの合成が促進されます。

正常なATP産生とATP産生の低下

最適な条件下では、1分子のグルコースから細胞呼吸により 36個〜38個のATP分子が生成されます。しかし、さまざまな要因により、2020年以降、多くの人々のATP産生量が大幅に減少しています。

このATP産生の低下には、数多くの説があります。

1つの有力な説としては、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）感染後の持続的な症状を特徴とする「長期COVID症候群」の影響が挙げられます。この症候群は、ミトコンドリアの損傷や機能障害を引き起こし、エネルギー産生の低下につながります。

ミトコンドリア機能障害の原因

感染症と毒素：COVID-19を含むウイルス感染症は、酸化ストレスと炎症を増加させることでミトコンドリアに直接的に損傷を与える可能性があります。さらに、重金属、農薬、工業用化学物質などの環境毒素は、ミトコンドリアの機能を損なう可能性があります。

研究では、COVID-19がミトコンドリアに直接的な損傷を引き起こし、長期COVID症候群患者に慢性疲労や筋力低下をもたらす可能性があることが示されています。

異常なマイクロバイオーム：腸内マイクロバイオームは、ミトコンドリア機能を含む健康全般の維持に重要な役割を果たします。腸内細菌のバランスが崩れると、腸の透過性の増加、全身性炎症、ミトコンドリア機能障害につながる可能性があります。

『Nature（ネイチャー）』に掲載された研究では、ディスバイオシス、つまり腸内細菌のバランスの乱れが慢性疲労症候群と関連していることが示されており、腸の健康とエネルギーレベルの関連性が浮き彫りになっています。

異常な遺伝子発現：遺伝子変異やエピジェネティック（後成的）な変化は、ミトコンドリア遺伝子の発現に影響を及ぼし、エネルギー産生の低下につながる可能性があります。

ミトコンドリアDNAの変異は、さまざまな代謝障害や神経変性疾患と関連しており、遺伝的性質がミトコンドリア機能に与える影響を示しています。

毒性：電磁場への曝露を含む環境毒性や体内毒性は、過剰なフリーラジカルや酸化ストレスを生成することで、ミトコンドリア機能を阻害する可能性があります。

『Bioelectromagnetics（生体電磁気学）』に掲載された研究では、携帯電話やWi-Fiから発生する電磁場への曝露が酸化ストレスを増大させ、ミトコンドリアDNAに損傷を与える可能性があることがわかっています。

慢性ストレスも疲労の一因

精神的ストレス：慢性的な精神的ストレスは、交感神経系を活性化し、コルチゾール値を上昇させ、ミトコンドリア機能障害を引き起こす可能性があります。コルチゾール値が高いと、ミトコンドリアの生合成が阻害され、ATP産生が低下し、疲労やエネルギー枯渇の一因となることが示されています。

交感神経系の過剰刺激：慢性的なストレスや交感神経系の過剰刺激は、持続的な「闘争か逃走」反応を引き起こし、エネルギー貯蔵を枯渇させ、ミトコンドリア機能を損なう可能性があります。

交感神経の長期にわたる活性化は、酸化ストレスやミトコンドリア損傷の増加につながり、疲労とエネルギー不足をさらに悪化させます。

充電器としての筋肉

筋肉は体を動かすためだけのものではなく、エネルギー産生においても重要な役割を果たしています。筋肉が収縮すると機械的エネルギーが産生され、これがATPに変換されます。定期的な身体活動はミトコンドリアの生合成を促進し、身体のエネルギー産生能力を高めます。

運動は、筋肉細胞内のミトコンドリアの数と効率を高め、全体的なエネルギーレベルや持久力を向上させることが示されています。

身体活動の利点

● ミトコンドリア機能の向上：定期的な運動はミトコンドリアの健康を促進し、ATPの産生を増加させます

● 筋力の向上：筋肉が強くなることで、エネルギーの効率的な貯蔵と利用を促進します

● 疲労の軽減：身体活動はエネルギーレベルを高め、ストレスを緩和することで、疲労の軽減に寄与します

ミトコンドリア機能障害の解決策

ペプチド療法：ペプチドはアミノ酸の短い鎖で、ミトコンドリア機能とエネルギー産生を高めることができます。ペプチド療法は、ミトコンドリアの生合成を促し、酸化ストレスを軽減し、細胞修復を促進します。

BPC-157やチモシンベータ4などのペプチドは、慢性疲労症候群や線維筋痛症の患者のミトコンドリアの健康を促進し、エネルギーレベルを改善することが示されています。

マイクロバイオームのバランス調整技術：健康な腸内マイクロバイオームを回復させることで、ミトコンドリア機能と全体的なエネルギーレベルを向上させることができます。プロバイオティクスやプレバイオティクス、そして食事療法は、腸内細菌のバランスを整え、全身性炎症を軽減するのに役立ちます。

『Gut Microbes（腸内微生物）』に掲載された研究では、慢性疲労症候群の患者にプロバイオティクスを補給することで、エネルギーレベルが向上し、疲労が軽減されることがわかっています。

脳のバランス調整技術：ニューロフィードバック、経頭蓋磁気刺激（TMS）、バイノーラルビートなどの先進技術は、脳機能のバランスを整え、ストレスを軽減することで、より良いエネルギー調整の促進に役立ちます。ニューロフィードバックは、脳波の活動を促進し、ストレスを軽減することで、認知機能を改善し、慢性疲労の症状を軽減することが分かっています。

運動と呼吸法：定期的な身体活動と、横隔膜呼吸やヨガなどの呼吸法は、ミトコンドリア機能を向上させ、エネルギーレベルを高めることができます。『Frontiers in Physiology（生理学の最前線）』に掲載された研究では、ヨガとプラナヤマ（呼吸法）がミトコンドリア機能を改善し、参加者の疲労を軽減することがわかっています。

断食とマインドフルネス：断続的な断食やマインドフルネスの実践は、ミトコンドリア機能を高め、酸化ストレスを軽減し、エネルギー調整を改善することができます。

断続的な断食は、ミトコンドリア生合成を促進し、ATP産生を増加させることが分かっています。また、マインドフルネスの実践はストレスを軽減し、エネルギーバランスを改善することができます。

エナジードリンクが機能障害を助長

エナジードリンクの問題点

エナジードリンクの世界市場は急成長しており、即効性のあるエネルギー増強を約束する製品に年間数十億ドルが費やされています。しかし、これらの飲料は、一見即効性があるように思えるかもしれませんが、カフェインや砂糖、人工成分が大量に含まれていることが多く、エネルギー機能障害を助長する可能性があります。

世界的なエナジードリンク市場は2020年には530億ドル（出版時:日本円で7兆円超え）を超えると評価されており、毎日何百万人もの人々がこれらの飲料を摂取しています。

エナジードリンクの悪影響

一時的なエネルギー増強：エナジードリンクは短期的なエネルギー増強をもたらしますが、その後エネルギーの急激な低下が起き、疲労が増大します。

脱水症状：カフェインの含有量が多いことから、脱水症状を引き起こし、エネルギーレベルをさらに低下させる可能性があります。

ストレスの増加：エナジードリンクはコルチゾール値を上昇させ、ストレスやミトコンドリア機能障害を悪化させる可能性があります。多くの人が、1日を乗り切るためにエナジードリンクに頼っていますが、長期的には疲労感やイライラ感、さらには健康問題が増大することになります。

ミトコンドリア機能障害の解決が世界にもたらす影響

ミトコンドリア機能障害の根本原因に対処することは、個人および社会全体に多大な利益をもたらします。エネルギーレベルの向上は、生産性を高め、医療費を削減し、生活の質を向上させることができます。

経済への影響

生産性の向上：エネルギーレベルを回復させることで、仕事のパフォーマンスを改善することができ、生産性と経済成長の向上につながります。

医療費の削減：ミトコンドリア機能障害に対処することで、慢性疾患の負担を軽減することができ、医療費の削減につながります。

個人的および社会的利点

人間関係の向上：エネルギーレベルの向上は、家族、友人、同僚との関係の改善につながります。

メンタルヘルスの向上：疲労やストレスを軽減することで、メンタルヘルスとウェルビーイング全般を向上させることができます。

生活の質の向上：エネルギーレベルを回復させることで、生活の質を全体的に向上させることができ、個人が楽しめる活動に従事し、目標を達成できるようになります。

ポストコロナ時代の「健康」

エネルギーは生命の基盤であり、私たちの存在のあらゆる側面にとって不可欠です。





ポストコロナ時代において、多くの人々がミトコンドリア機能障害症候群に苦しんでおり、広範囲にわたる疲労や生活の質の低下につながっています。

エネルギー産生におけるミトコンドリアの役割、ミトコンドリア機能障害の原因、効果的なソリューションを理解することで、活力とウェルビーイングを取り戻すことができます。

ペプチド治療、マイクロバイオームのバランス調整、脳のバランス調整技術、運動、断食、マインドフルネスなどの先進的な療法を活用することで、エネルギー不足の根本原因に対処し、ミトコンドリアの機能を向上させることができます。

さらに、エナジードリンクへの依存を減らし、持続可能なエネルギーソリューションに重点を置くことで、健康と生産性を向上させることができます。

（エリック・ネプーティ ： 医師、教育者、イノベーター）