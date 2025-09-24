【台風情報】台風20号（ブアローイ）が発生　トリプル台風が日本列島へ接近する予想は現状ナシ【気象庁　進路予想】

台風２０号（ブアローイ）が発生しました。気象庁によりますと、２４日午前３時、フィリピンの東海上にあった熱帯低気圧が台風２０号になりました。



台風２０号は１時間に約１５キロの速さで西へ進んでいます。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルです。



この台風は、２９日にかけて発達し、南シナ海にすすんで強い勢力になるとみられていますが、いまのところ直接日本に影響を及ぼす進路予想とはなっていません。





■台風１８号の進路は…いっぽう、きのうの段階で大型で猛烈だった台風１８号（ラガサ）は、２４日午前６時現在、非常に強い勢力で中国の大陸方面に向かっています。中心気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、全域１８５キロにわたって２５メートル以上の暴風域となっています。きょうからあすにかけて上陸する可能性があり、その後２６日には熱帯低気圧に変わる予想となっています。■台風１９号の進路は…いっぽう日本のはるか東でゆっくり動いている台風１９号（ノグリー）の進路予想は、以前より明瞭になってきました。２４日午前６時現在は、「東南東」へゆっくり移動し、２５日には「北東」へ時速１５キロで移動する予想、２６日には一転、「西」へむかったのち、２７日は「停滞する」予想です。その後、２８日には速度を上げて「東北東」へ移動し、２９日には時速約４５キロで「北東」へ去っていくとみられていて、直接日本列島に影響を与える進路では無さそうです。