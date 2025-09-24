プロレスリング・ノアは２３日、１０月４日の愛知・Ｌｉｖｅｓ ＮＡＧＯＹＡ大会でＧＨＣナショナル王者のガレノがジャック・モリスと４度目の防衛戦を行うことを発表した。

モリスは２３日に後楽園ホールでの秋の最強決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」優勝決定戦で「Ｔ２０００Ｘ」マサ北宮に敗れ準優勝に終わった。

バックステージでモリスは「正直何て言ったらいいのかわからない。今年のリーグ戦は俺のものだと言い続けてきた。俺は自分を信じてきた。今日ここへ来ても、みんなの声援が俺を後押ししてくれた。だけどＧＨＣヘビー級のベルトに手が届かなかった。これまで多くのものを犠牲にしてした。家族や友達、犬と離れて常にベストを尽くしてきた。でも、俺はここで諦めない。どこへも行かないし、いつか必ずＧＨＣヘビー級のベルトを手に入れる」とコメントした。

そこへでナショナル王座のベルトを肩にかけたガレノが現れた。ガレノは２１日の宇都宮大会でのＮ―１「Ｂブロック優勝戦進出決定戦」でモリスに敗れている。そのためガレノは「日曜日、僕はＧＨＣナショナルチャンピオンなのに、あなたに負けた。それがとても悔しい。だからもう一回、このベルトをかけて戦おう」と呼びかけ、モリスも受諾していた。