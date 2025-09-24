ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡ª¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤â¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¾º¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎËö¤Ë¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥¡Ê2Éô¡Ë¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÊ£¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬ÇäµÑ¤òÇ§¤á¤º¡¢»ÄÎ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥Âè6Àá¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æº£µ¨½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢»î¹ç¤Ï2¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁáÂ®¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥Âè7Àá¥¯¥ì¥ë¥â¥óÀï¤ÇÃæÂ¼¤Ïº£µ¨½éÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç³«»Ï3Ê¬¤Ç¿ôÅªÍÍø¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢14Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ß¥ó¡¦¥µ¥é¥Þ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò±é½Ð¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î45Ê¬¤Ë¤Ïº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢49Ê¬¤Ë1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢57Ê¬¤È83Ê¬¤Ë2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï4¡Ý1¤Ç²÷¾¡¡£3»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÃæÂ¼¤Ï84Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF´Øº¬Âçµ±¤Ï66Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
