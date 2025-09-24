“初老ジャパン”に愛子さま「迫力があって素晴らしかったです」障害馬術の中高生とも交流「息もぴったりで」 東京・馬事公苑
「愛馬の日」に古式馬術など鑑賞
「愛馬の日」の23日、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは馬事公苑で古式馬術などを鑑賞された。
愛子さまは23日午後、東京都内の馬事公苑を訪れ、笑顔で歓声に手を振られた。
愛馬の日に合わせ、宮内庁の「主馬班（しゅめはん）」に伝わる古式馬術の「母衣引（ほろひき）」が披露された。
初めて鑑賞した愛子さまは、騎手が馬の速度を上げ、母衣が風を受けてたなびく様子に大きな拍手を送られた。
人馬一体“初老ジャパン”の総合馬術も
続いて、中高生の障害馬術やパリオリンピックの銅メダリストで“初老ジャパン”のメンバー、戸本一真選手の総合馬術など、人馬一体となって障害を超える様子を見学された。
愛子さま：
迫力があって素晴らしかったです。
馬が歯ぎしりをしている様子に…
愛子さま：
緊張の歯ぎしりなんですか？
“初老ジャパン”戸本一真選手：
そうですね。この馬はまだ8歳で若い馬なので。
愛子さまは中高生に「息もぴったりで」と声をかけ、「素晴らしい馬術を見せていただき、ありがとうございました」などと交流された。
（フジテレビ社会部）