公開から40年以上がたつ米俳優シルベスター・スタローン（79）主演の大ヒット映画「ランボー」（1982年）の前日譚（たん）が、製作されることが分かった。米デッドラインが報じたもので、ベトナム戦争時代のランボーを再び描く作品が準備中だという。

前日譚でランボー役を演じるのは2026年公開予定の実写版「ストリートファイター」でケン・マスターズ役を演じる俳優ノア・センティネス（29）で、過去5作品でランボーを演じてきたスタローンの本作への関与はないという。

「ランボー」シリーズが製作されるのは、スタローンが最後にランボー役を演じた「ランボーラスト・ブラッド」（2019年）以来となるが、本人はAI（人工知能）によって10代のランボーを自らよみがえらせる案を提案したことがあると明かしている。このほどポッドキャストに出演したスタローンは、「みんなから頭がおかしいと思われた」と振り返るも「AIはサイゴン時代の18歳のランボーまでさかのぼって基本的に同じようなイメージを再現できるほど洗練されている。だから、それほど無理な話ではない」と話した。

スタローンの提案は採用されなかったようだが、報道によるとスタローン抜きの新作は2026年にタイで撮影が開始される見込みだという。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）