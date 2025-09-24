「怪獣８号」より「S.H.Figuarts 日比野カフカ」が楽天ブックスにて20％OFFで販売中
【S.H.Figuarts 日比野カフカ】 発売日：8月30日 参考価格：9,900円 セール価格：7,906円
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の「S.H.Figuarts 日比野カフカ」を参考価格から20％オフの7,906円で販売している。
本商品は、アニメ「怪獣８号」に登場する「日比野カフカ」を、劇中をイメージしたプロポーションで立体化したもの。討伐シーンなどのアクションシーンを再現できる。交換用パーツは「笑顔」、「突っ込み顔の2種類が付属。さらに、ボーナスパーツとして、「S.H.Figuarts 怪獣８号」（別売り）に使用できるエフェクト付き右手首パーツが付属する。全高は約160mm。
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各2種
・交換用表情パーツ2種
・ハンドガン
・ホルスター（空）
［ボーナスパーツ］
・「S.H.Figuarts 怪獣８号」用エフェクト付き交換用右手首パーツ
※「S.H.Figuarts 日比野カフカ」以外は別売りです。
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社