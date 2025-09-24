楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の「S.H.Figuarts 日比野カフカ」を参考価格から20％オフの7,906円で販売している。

本商品は、アニメ「怪獣８号」に登場する「日比野カフカ」を、劇中をイメージしたプロポーションで立体化したもの。討伐シーンなどのアクションシーンを再現できる。交換用パーツは「笑顔」、「突っ込み顔の2種類が付属。さらに、ボーナスパーツとして、「S.H.Figuarts 怪獣８号」（別売り）に使用できるエフェクト付き右手首パーツが付属する。全高は約160mm。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各2種

・交換用表情パーツ2種

・ハンドガン

・ホルスター（空）

［ボーナスパーツ］

・「S.H.Figuarts 怪獣８号」用エフェクト付き交換用右手首パーツ

※「S.H.Figuarts 日比野カフカ」以外は別売りです。

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社