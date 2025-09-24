モデルの益若つばさ（39）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。カリスマモデルならではの思いをつづった。

益若は「私服」と投稿し、ブラウンのワイドパンツに黒のカーディガンを肩にかけ、黒のキャスケットとめがねを合わせたコーデを披露。さらに「予告」と続け、「今から髪の毛お揃いで切ろうとしてくれてる人、エクステつける可能性あるので一旦ストップでお願いします！」と呼びかけた。

「友達に『もう大人だしファンの子が真似してくれることとか考えなくてよいんじゃない？』とか言われるけど、私の中で自分がイメチェンするとみんなも変わる嬉しさと責任が10代からずっとあって、長年振り回されてくれてるみんなが大好きなのです」と続け、「『同じメイクしたい』とか、『お洋服おそろにしたい』とか、『考え方参考にしたい』とかありがたいことだし、20年以上経っても嬉しいよ。最近は年齢も性別も参考関係なくなってきて、新しい時代でも自分が誰かの人生に関われてその人が豊かになっていくことが幸せなのです」と思いをつづった。

「でも今後もコロコロ変えるよ。ごめんね。笑」としつつ、「カラコン作ってる。あと他にも沢山。落ち着いたらまた動画とかも撮るね」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「秋っぽい」「さすがにオシャレすぎる」「可愛すぎ」「カッコいい」「お似合いー」といった声や、「つーちゃんの気まぐれに振り回されるのが幸せ」「今も昔も大好きです」「どんなつーちゃんでも好き」などのコメントも寄せられている。