MLBは23日（日本時間24日）、2026年シーズンからロボット審判（ABS＝Automated Ball−Strike System）のチャレンジ・システムを全面導入することを発表した。これを受け、大学野球でも導入の動きが出ていると、米専門誌「ベースボール・アメリカ」が報じた。

サウスイースタン・カンファレンス（SEC）は今季、16校中13校がNCAAトーナメントに進出し、LSUが過去3年間で2度目の全米制覇を達成した。そうした中、カンファレンスの監督たちがミーティングを開き、ABSチャレンジ・システムの導入について協議したという。

MLBは既にマイナーリーグ、スプリングトレーニング、オールスターゲームなどで試験を重ねてきた。その成果を踏まえ、26年からの本格導入に踏み切る。一方でSECは27年からの導入を目標としているが、技術インフラや運用体制の準備、審判の再訓練といった課題も残されている。

関係者は「MLBの導入を観察することは価値がある。どんな問題が出るかを確認し、彼らにテストケースを担ってもらった上で、自分たちの制度に反映するのが得策だ」と語っており、まずはプロでの実施を注視しながら、できるだけ早く追随したい意向を示している。