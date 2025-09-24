◇ア・リーグ ガーディアンズ―タイガース（2025年9月23日 クリーブランド）

ガーディアンズのデービッド・フライ内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠でのタイガース戦に「4番・DH」で先発出場。6回にバントを試みた際、打球が顔面に直撃し負傷交代した。

2点を追う6回、ラミレスの適時打で1点を返し、なおも無死一、三塁でフライは打席に入った。2ボール1ストライクからの4球目、バントを試みたが、相手先発・スクバルの直球が内角に投げ込まれ、フライのバットをかすめて顔面に直撃し、その場に倒れ込んだ。

スクバルもすぐさま帽子を取って口元を手で押さえ、心配そうな表情を見せた。フライはその後、カートで搬送され、左腕も拍手で回復を願った。

フライは負傷交代したものの結果はファウルで2ボール2ストライクから試合が再開。代打・バレラが送られると、スクバルの暴投で三塁走者が生還。バレラは見逃し三振に倒れたもののなおも1死二塁で次打者・アリアスの打席でスクバルのボークにより、1死三塁に好機を広げ、一ゴロで三塁走者が還り、この回、ガーディアンズは3点を奪って逆転に成功した。

ガーディアンズはア・リーグ中地区首位タイガースを1ゲーム差で追っており、この日からの3連戦は地区優勝を左右する大事な首位攻防戦となっている。