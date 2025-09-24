ほんこん「こっち来いお前!!」芸歴19年目の中堅芸人に対してド迫力 「すいま…すま…すいませ…」
カンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）が14日放送され、お笑い芸人・ほんこんがド迫力の“愛の咆哮（ほうこう）”を放った。
【場面カット多数】「怒ってないよ（笑）」 ヘンダーソンに歩み寄るほんこん
今回は「とにかく売れたい！中堅芸人SP」。セルライトスパ（肥後裕之、大須賀健剛）、トット（桑原雅人、多田智佑）、吉田たち（こうへい、ゆうへい）、ヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）が出演した。
芸歴19年目のヘンダーソンは、前回『マルコポロリ！』出演時、レギュラーの後輩ドーナツ・ピーナツ（ピーナツ、ドーナツ）に「ナメられている」と軽い気持ちで告発。すると、礼儀を重んじるほんこんがドーナツ・ピーナツを厳しく叱責し、ヘンダーソンもおびえてしまった。
今回、MCの東野幸治が「ホンマにヘンダーソン来てくれてありがとう！『マルコポロリ！』NGになるのかなと心配やったけども」と手を合わせて感謝すると、ヘンダーソンは奥のレギュラー席をチラチラ。
コンビ仲を深掘りするトークでは、中村が「俺のボケとんなよ！」と相方・子安への不満を吐露。すると、ほんこんが「ほかのコンビの人間がお前のボケを言うんやったらおかしいけど、相方が言うてんやからええやないか！チームプレーやお前らの！」と指摘。東野に「どうですか？」と振られ、意を決した中村が、ほんこんへ「ちょっと黙っててくださいよ」と言い放つと、スタジオは大盛りあがり。
ほんこんが立ち上がって「こっち来いお前!!」と手招きすると、中村はソロリソロリと近づき「すいま…すま…すいませ…」と言葉にならぬ“謝罪”。さらに、東野が「大丈夫やって（笑）。ウケると思って言うたんやろ？でも、ほんこんさんの顔が変わって（笑）」とイジると、中村は「はい。バケモンみたいな顔になって…」「めっちゃ怖かったですよ！」と漏らし、“お約束”ともいえる展開にほんこんは「怒ってないよ（笑）」と顔をほころばせていた。
TVer、カンテレドーガで9月28日午後1時59分まで見逃し配信。
【場面カット多数】「怒ってないよ（笑）」 ヘンダーソンに歩み寄るほんこん
今回は「とにかく売れたい！中堅芸人SP」。セルライトスパ（肥後裕之、大須賀健剛）、トット（桑原雅人、多田智佑）、吉田たち（こうへい、ゆうへい）、ヘンダーソン（子安裕樹、中村フー）が出演した。
芸歴19年目のヘンダーソンは、前回『マルコポロリ！』出演時、レギュラーの後輩ドーナツ・ピーナツ（ピーナツ、ドーナツ）に「ナメられている」と軽い気持ちで告発。すると、礼儀を重んじるほんこんがドーナツ・ピーナツを厳しく叱責し、ヘンダーソンもおびえてしまった。
コンビ仲を深掘りするトークでは、中村が「俺のボケとんなよ！」と相方・子安への不満を吐露。すると、ほんこんが「ほかのコンビの人間がお前のボケを言うんやったらおかしいけど、相方が言うてんやからええやないか！チームプレーやお前らの！」と指摘。東野に「どうですか？」と振られ、意を決した中村が、ほんこんへ「ちょっと黙っててくださいよ」と言い放つと、スタジオは大盛りあがり。
ほんこんが立ち上がって「こっち来いお前!!」と手招きすると、中村はソロリソロリと近づき「すいま…すま…すいませ…」と言葉にならぬ“謝罪”。さらに、東野が「大丈夫やって（笑）。ウケると思って言うたんやろ？でも、ほんこんさんの顔が変わって（笑）」とイジると、中村は「はい。バケモンみたいな顔になって…」「めっちゃ怖かったですよ！」と漏らし、“お約束”ともいえる展開にほんこんは「怒ってないよ（笑）」と顔をほころばせていた。
TVer、カンテレドーガで9月28日午後1時59分まで見逃し配信。