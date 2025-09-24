MALIA.プロデュース♡新発想クッションファンデーション登場

モデルとして活躍するだけでなく、実業家としても輝くMALIA.が完全プロデュースした〈ANELA BEAUTY〉から、新しいファンデーションが登場します。9月29日（月）に発売される「ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション」は、カバー力とスキンケア機能を兼ね備えた新発想アイテム。SPF50 PA++++の高いUVカット機能も備え、毎日を自信に満ちた肌で過ごしたい方に寄り添います。

ひと塗りでカバー♡3色展開の高密着ファンデ

「ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション」は全3色展開（Cream・Mocha・Espresso）。価格は各3,080円（税込）。

トリプルローラー製法により粉体を微細化し、特殊なエマルジョンミキシング製法で均一に分散。

薄づきながらもしっかりとカバーでき、表情の動きに沿って密着するからヨレにくく、なめらかで上品な女神肌*¹を叶えます。

重ねるほどにハイカバーへ導く設計で、自分好みの仕上がりを楽しめます。

*¹なめらかで気品のある肌印象

ナヨンがミューズ！新カラコンブランド『eyestar』登場♡

ドクダミエキス×マリンコンプレックスで潤う肌へ

スキンケア発想のこのクッションファンデには、肌荒れを防ぐ整肌成分のドクダミエキス²と、9種の天然由来成分を含むマリンコンプレックス³を配合。

乾燥など外的刺激から肌を守りながら、うるおいに満ちた健やかな肌へと導きます。SPF50 PA++++で紫外線対策も同時にできるのも嬉しいポイント。

メイクをしながら肌をいたわり、しっとりとした仕上がりをキープしてくれる、まさに多忙な女性の味方です。

*3マコンブエキス、ヒジキエキス、ヒバマタエキス、ラミナリアクロウストニエキス、オオウキモエキス、ゲリジウムカーチラギネウムエキス、ウルバラクツカエキス、ミルエキス、クロレラエキス(すべて整肌成分)

性別も年齢も問わない♡自由に楽しめる美しさ

このクッションファンデーションはメイク下地不要。スキンケア後にそのまま使え、ナチュラルなツヤ感は控えめでリキッド派にも馴染みやすい仕上がりです。

男女問わず、幅広い肌トーンに対応できるカラー展開で、多様なライフスタイルにフィット。年齢や性別を超えて、誰もが自分らしい美しさを楽しめるアイテムとして誕生しました。

MALIA.の想いが詰まった“毎日を支えるファンデ”

〈ANELA BEAUTY〉の「ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション」は、ただのメイクアイテムではなく、肌を守り育てるスキンケア機能を兼ね備えた特別な存在。

MALIA.のこだわりが詰まったこのファンデは、忙しい日々の中でも自信を与えてくれる一品です。

美しい仕上がりと心地よさを同時に叶える、新しいベースメイク習慣をぜひ体験してみてくださいね♪