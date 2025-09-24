行ってみたい「中部地方のコスモスの名所」ランキング！ 2位「愛・地球博記念公園」と3票差の1位は？
広がるコスモス畑と青い空のコントラストは、写真に収めたくなる美しさがあります。中部の山並みや高原、田園風景に溶け込む花畑で、心も体ものんびり自然と過ごしたいと思える秋のひとときです。
All About ニュース編集部は9月9日の期間、全国20〜60代の男女218人を対象に「コスモスの名所」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい中部地方のコスモスの名所」ランキングを紹介します！
大芝生広場横にあるお花畑では、10月頃にコスモスが満開に。また、花の広場の花壇では四季折々の草花が楽しめます。
回答者からは「愛・地球博跡地に行ったことがないから」（30代男性／群馬県）、「愛・地球博に行けなかったので、いつか行ってみたい場所の1つになってるから」（40代女性／鹿児島県）、「テレビで見たことがあり、綺麗に整備されていて行ってみたいです」（30代女性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
冬はスキーゲレンデとして使用されており、扇状地を生かしたコスモス畑は絶景。パノラマリフトに乗れば、色とりどりのコスモスの絨毯の上を空中散歩できます。
回答コメントでは「高原から見えるコスモスが綺麗だから」（20代女性／栃木県）、「高原の爽快な空気と広大な花畑が魅力」（20代女性／東京都）、「リフトに乗って空からの眺めを楽しめるのが魅力的だから」（50代女性／埼玉県）などの声が集まりました。※回答コメントは原文ママです
2位：愛・地球博記念公園 コスモス畑（愛知県）／46票2位にランクインしたのは、「愛・地球博記念公園」コスモス畑です。2005年に開催された「愛・地球博」の長久手会場跡地を利用した公園で、「モリコロパーク」の愛称で親しまれています。
1位：黒姫高原コスモス園（長野県）／49票1位にランクインしたのは、「黒姫高原コスモス園」です。信濃町にある標高約800mの「黒姫グリーンガーデン」にあり、10種類ほどのコスモスが楽しめます。
