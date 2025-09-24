フェイエノールト上田綺世がEL初戦でメンバー外。ファン・ペルシ監督が理由を説明「彼は最高の状態にある。しかし…」
現地９月24日に開催されるヨーロッパリーグのリーグフェーズ第１節で、日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトは敵地でポルトガルのブラガと対戦する。
この一戦に向けた遠征メンバーを23日にフェイエノールトが発表。ここまでリーグ戦６試合で５ゴールと絶好調の上田はリストから外れた。
オランダメディア『VI』によると、ロビン・ファン・ペルシ監督が記者会見でその理由について「アヤセは休養を取る」と説明する。
「彼は日本代表としても試合に出場し、世界中を飛び回り、全ての試合に先発している。とにかくたくさんプレーしている。ゲーム中の努力も加味すれば、彼は最高の状態にあると言えるだろう。しかし私はその状態を維持したいんだ。パーフェクトなコンディションを保ってほしい」
今季ここまで、ハイパフォーマンスを続けている日本人ストライカーを今回は温存するようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
