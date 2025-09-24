米大リーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、2026年シーズンから自動ボール・ストライク判定チャレンジシステム（ABS）、通称「ロボット審判」を導入すると発表した。

オープン戦だけでなく、レギュラーシーズン、ポストシーズンの全試合で使用される。導入後も球審が従来通りボール、ストライクを判定するが、投手、捕手、打者は帽子やヘルメットを軽く叩いて審判に伝えることでチャレンジでき、その場合は機械が判定する。ベンチや他の選手からの助けは認められない。

チャレンジ権は各チーム1試合2回で、成功すれば回数は減らない。延長戦では、チャレンジ権を持っていないチームにも各イニングで1回の権利が与えられる。チャレンジが行われると、スコアボードに判定結果のグラフィックが表示される。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督もABS導入を歓迎。「春のキャンプでもファンに好評だったと思う。チャレンジの使いどころに戦略性があるし、審判の判定も安定する。それは誰にとっても良いことだ。審判を批判するわけではなく、試合全体のレベルを高める仕組みだと思う」と話した。