ドル円理論価格 1ドル＝147.33円（前日比+0.13円） ドル円理論価格 1ドル＝147.33円（前日比+0.13円）

割高ゾーン：147.86より上

現値：147.61

割安ゾーン：146.80より下



過去5営業日の理論価格

2025/09/23 147.20

2025/09/22 147.18

2025/09/19 147.06

2025/09/18 147.04

2025/09/17 146.95



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

