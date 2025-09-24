ドル円理論価格　1ドル＝147.33円（前日比+0.13円）

割高ゾーン：147.86より上
現値：147.61
割安ゾーン：146.80より下

過去5営業日の理論価格
2025/09/23　147.20
2025/09/22　147.18
2025/09/19　147.06
2025/09/18　147.04
2025/09/17　146.95

（注）ドル円理論価格とは？
独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。