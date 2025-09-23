「セヴシグ（SEVESKIG）」が、東京・浅草橋のカルチャースポット UNIでポップアップを開催する。期間は9月26日から28日までと、10月3日から5日までの計6日間。

会場内部は、土のような吹付塗装の壁や青い柱などで、セヴシグの今季のテーマである「無常」や「儚さ」を表現。セヴシグの2025年秋冬コレクション「TO BE TWISTED」を中心に、同コレクションで注目を集める「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」とのコラボレーションブーツ「ラック ショートウエスタンブーツ（Luck Short Western Boots）」のUNI別注カラーを販売する。別注ブーツは、UNIのコンセプトカラーであるブルーを配し、履き込むことで経年変化により塗膜が剥がれる仕様で、セヴシグの今季のテーマと、UNIが大切にする「経年変化の美」を体現したという。価格は19万8000円。また、別注の販売を記念し、キッズ ラブ ゲイトのインラインコレクションも取り扱う。

ポップアップ初日の9月26日の夜には、ローンチパーティーを開催。入場料は無料で、誰でも参加することができる。

■セヴシグ ポップアップ

期間：2025年9月26日（金）〜9月28日（日）、10月3日（金）〜10月5日（日）

会場：UNI

所在地：東京都台東区浅草橋1-25−2 NS-ANNEX 1〜2階

営業時間：14:00〜20:00

■ローンチパーティー

開催日時：2025年9月26日（金）19:00〜21:00

会場：UNI

※入場無料