ETF売買動向＝24日寄り付き、日経レバの売買代金は164億円と低調 ETF売買動向＝24日寄り付き、日経レバの売買代金は164億円と低調

24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前営業日同時刻比14.1％減の427億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.6％減の279億円となっている。



個別ではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> など21銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.15％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が3.73％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.64％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は4.03％安と大幅に下落している。



日経平均株価が217円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金164億2800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均210億6500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が31億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億3400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億7100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が13億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億4800万円の売買代金となっている。



