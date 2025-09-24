◇フランス2部リーグ スタッド・ランス 4―1 クレルモン（2025年9月23日 ランス）

今季リーグ初スタメンとなったスタッド・ランスMF中村敬斗が圧巻の1得点1アシストを記録した。チームは3試合ぶりの勝ち点3。5位に浮上した。

従来の左MFでピッチに立つと、冷静に、力の差を見せつけた。前半14分、左サイドでパスを受けるとDF2人が詰めて来る前に左足でピンポイントクロス。MFサラマの先制点をお膳立てした。1―0の同45分には右からのクロスをファーサイドから走り込んで右足で沈めた。

高い貢献は目に見える数字だけではない。前半早々には相手DFの一発退場を誘発する背後への浮き球パス。チームの3点目は中村ら複数人による前線プレスが功を奏し、ダメ押しの4点目も左サイドの崩しから生まれた。クロスやミドルシュートも含めて、交代する後半39分まで攻撃を牽引した。

心身のコンディションが整わなかった9月の日本代表による北米遠征（メキシコ戦、アメリカ戦）は不選出。10月には親善試合2試合（10日・パラグアイ戦、14日・ブラジル戦）が予定されている。出場2試合で1得点2アシストと明らかな違いを見せつける中村が代表復帰するか注目が集まる。