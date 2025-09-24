リバプールはサウサンプトンに2-1勝利、遠藤は先発でプレー

リバプールは現地時間9月23日、カラバオ・カップ4回戦でサウサンプトンと本拠地アンフィールドで対戦し、2-1で勝利した。

日本代表MF遠藤航は先発フル出場し、守備面で奮闘を見せた一方、失点シーンでは課題を残した。

リバプールは前半43分にFWアレクサンダー・イサクが加入後初ゴールを決めるも、後半31分にセットプレーから追いつかれる展開に。それでも後半40分、FWウーゴ・エキティケが勝ち越しゴールを決めてリバプールが土壇場で勝利を掴んだ。

地元紙「Liverpool Echo」はフル出場した遠藤に10点満点中「6」を与え、「遠藤らしいスタイルで試合を落ち着かせ、サウサンプトンの攻撃を数度阻止した」と評価。しかし、後半31分にコーナーキックでのクリアミスから失点した場面について「同点ゴールの場面では思い出したくない瞬間になった」と指摘された。

新戦力のGKジョルジ・ママルダシュビリや18歳のDFジョヴァンニ・レオーニがデビューを飾り、決勝ゴールを決めたエキティケがユニフォームを脱いで2枚目の警告を受けて退場してしまうハプニングも。それでもリバプールは層の厚さを示し、カラバオカップで次のラウンド進出を決めた。（FOOTBALL ZONE編集部）