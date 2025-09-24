アイメイク迷子さんは絶対チェック！誰でも失敗しない3つのアイメイク配色テク〜イエベ編〜
失敗しないアイメイクの配色
アイメイクで1番重要なのはアイシャドウ選び。イエベさんはベージュ・コーラル・ブラウン・テラコッタ・キャメルなど、黄みや温かみのあるカラーのアイシャドウを選ぶと失敗しにくいです！
ラメはゴールドやシャンパン系のカラーのものを選ぶと肌馴染みがよく、華やかな印象になります。また、マスカラやアイラインはブラウン〜ダークブラウンのカラーを選ぶと◎今回はベージュ・コーラル・キャメルの3つのアイシャドウを使ったアイメイクをご紹介します♡
ナチュラルベージュメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
Chacottフェイスカラーパレット505 ウォルナットベージュ
Cをまぶた全体に塗る。
◆Bを二重幅と涙袋に塗る。
Aを黒目の上〜目尻と下まぶたの目のキワに塗る。
ぁDを上まぶたと涙袋の中心に塗る。
肌馴染みの良いベージュカラーとゴールドラメの組み合わせが可愛いです！
デイリーメイクやオフィスメイクにもオススメです♡
華やかコーラルメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
2aNベター・ミー・アイパレット01 サンリット
Bをまぶた全体に塗る。
◆Dを二重幅と涙袋全体に塗る。
Eを目尻と下まぶたの目のキワに塗る。
ぁFをで塗った目尻の上に重ねて塗る。
ァAを上まぶたと涙袋の中心に塗る。
ΑCを上まぶたの中心に重ねて塗る。
コーラルカラーを上まぶた、下まぶた両方にメインで塗ると多幸感溢れる目元に♡
可愛い印象や華やかな雰囲気の目元になりたい時にぴったりです！
大人っぽキャメルメイク
今回使用したアイシャドウはこちらです。
Celvokeセルヴォーク ヴァティック アイパレット09 タイムレスキャメル
Aをアイホール全体に塗る。
◆Bを二重幅と下まぶた全体に塗る。
Cを上まぶたの目頭側と目尻側に塗り、下まぶたの目のキワにも塗る。
ぁDを目尻に塗る。
深みのあるキャメルやテラコッタなどのカラーを取り入れると、お洒落で大人っぽい印象に。大人っぽいメイクや秋冬らしいメイクを楽しみたい時にオススメです◎
いかがだったでしょうか？今回はイエベさんが失敗しないアイメイクの配色とアイメイクをご紹介いたしました。
ベージュ・コーラル・ブラウン・テラコッタ・キャメルなど、イエベさんに似合うカラーのアイシャドウを使うと失敗せず、素敵な目元に仕上がります！迷った時はこのまま塗り方をマネしてメイクしてみてください♡