Snow Man・岩本照「Snow Manって、メンバーの仕事を自分のことのように喜んでくれる」 『デジタルTVガイド』表紙に登場
9人組グループ・Snow Manの岩本照が、きょう24日発売の月刊テレビ誌『デジタルTVガイド2025年11月号』（東京ニュース通信社）表紙に登場した。
【前作写真】クランクアップ！笑顔が弾ける岩本照＆白石麻衣ら
ドラマ『恋する警護24時 season2』で主演を務めた岩本。同ドラマは、2024年に岩本がボディーガード・北沢辰之助を演じた《考察系アクション・ラブコメディ》の続編。主演ドラマの続編の決定にメンバーは喜んでくれたそうで「Snow Manって、メンバーの仕事を自分のことのようにみんなすごい喜んでくれるんです」と語った。
スラリとした長身とダンスで鍛えた美しい動きもあって岩本のハマり役と言われる辰之助だが、実は“あのセリフ” が恥ずかしかったという。その他にも自身が情熱を注ぐ「SASUKE」についてや、Snow Manでの活動、そして自身の筋肉ついても語っている。
今号では秋ドラマのキャストインタビューと秋の新ドラマ大関係図を掲載。妻夫木聡、菅田将暉、沢口靖子、高橋一生、草なぎ剛＆中村ゆり、大泉洋＆宮崎あおい（崎＝たつさき）、佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月ら豪華俳優陣のインタビューや、秋ドラマの人間関係がまるわかりの関係図を、放送時間と曜日が一目でわかる秋ドラマ時間割とともに掲載。
さらに、関東初の冠番組がスタートするAぇ! groupのSPグラビア＆インタビュー、映画『おーい、応為』で共演する永瀬正敏＆高橋海人（高＝はしごだか）のSPグラビア＆インタビュー、大人気香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の大特集が読者プレゼント付きで掲載されている。
そのほか、高石あかり（高＝はしごだか）＆トミー・バストウのインタビューを掲載する連続テレビ小説『ばけばけ』のスタートガイド、染谷将太の登壇イベントの模様をリポートする大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』連載、「高見沢俊彦の美味しい音楽 美しいメシ」連載、BSフジで放送され10周年を迎える「クイズ！脳ベルSHOW」の記念インタビューなど、見どころ盛りだくさんの内容となっている。
