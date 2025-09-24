東京土産に迷ったらこれ。しっとり×チーズたっぷり、“ひと口サイズ”のベイクドチーズケーキが新登場！
「Mr. CHEESECAKE（ミスターチーズケーキ）」に、お土産にもぴったりな、ひと口サイズのベイクドチーズケーキが新登場。
10月1日（水）から東京駅・グランスタ東京店にて先行販売。
11月2日（日）からはGINZA SIX店と羽田空港店でも数量限定で販売がスタートします。
ミスチの新作「クリーミーベイクドチーズケーキ」
「Mr. CHEESECAKE」はフレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二さんが手がける、濃厚かつ、すっと溶ける儚い食感のチーズケーキが楽しめる専門店です。
この秋は、新たなチーズケーキ「CREAMY BAKED CHEESECAKE（クリーミーベイクドチーズケーキ）」が誕生。
田村シェフが今までとは違う視点、思考で生み出した、ミスチらしい新しいベイクドチーズケーキで、驚くほどのしっとり食感、芳醇なチーズの香りが溢れる“ひと口サイズのチーズケーキ”なのだとか。
チーズたっぷり！至福のひと口が堪能できる贅沢仕立て
「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は“イタリアチーズの王様”と呼ばれるパルミジャーノ・レッジャーノをたっぷり使った贅沢仕立てです。
※画像はイメージです。
バター、アーモンドパウダー、ハチミツを組み合わせたしっとりした食感の生地にパルミジャーノを練り込んで、生地の上からも振りかけて焼きあげ。
口に運ぶ瞬間からチーズの香ばしさと旨味が、ぐっと感じられる仕上がりに。
生地にクリームチーズのフィリングが絞ってあるので、よりチーズらしさが楽しめるそうですよ。
都内の常設3店舗で順次販売がスタート
「CREAMY BAKED CHEESECAKE」は10月1日（水）から、グランスタ東京店にて4個入が先行販売。
グランスタ東京店限定パッケージ「CREAMY BAKED CHEESECAKE」（4個入：税込1782円）は、東京駅舎の赤レンガを思わせる深い赤色にベイクドチーズケーキを線画で表現した、特別なデザインです。
さらに11月2日（日）からは常設3店舗に「CREAMY BAKED CHEESECAKE」の6個入（税込2538円）と、10個入（税込3996円）がお目見え。
ミスチの世界観を象徴するニュートラルカラーにロゴをあしらった、シンプルで洗練されたパッケージはプレゼントや手土産に◎
6個入、10個入はグランスタ東京店、GINZA SIX店、羽田空港店にて販売されます。
※いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了。
グランスタ東京限定のプレゼントキャンペーン
グランスタ東京店では10月1日（水）からプレゼントキャンペーンもスタート。
限定パッケージ「CREAMY BAKED CHEESECAKE（4個入）」を2点以上購入した方に先着で、濃厚なチーズの旨味×サクッと食感の『サブレ パルミジャーノ』が1つプレゼントされるそうですよ。
※1会計につき1点まで。予定数に達し次第終了。
※6個入、10個入は対象外です。
※キャンペーンは予告なく変更、中止される場合があります。
至福のひと口が堪能できるベイクドチーズケーキは、自分へのご褒美にもぴったり。
食べてみたい人はチェックしてみてくださいね。
■Mr. CHEESECAKEグランスタ東京
東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅 グランスタ東京 B1 銀の鈴エリア（改札内）
営業時間：月〜土曜8:00〜22:00、日曜・祝日8:00〜21:00
※営業日、営業時間はグランスタ東京に準ずる
Mr. CHEESECAKE
https://mr-cheesecake.com/
参照元：株式会社 Mr. CHEESECAKE プレスリリース
