モデルでタレントの佐藤栞里（35）が23日、自身のインスタグラムを更新。22日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）で憧れのアーティストと共演を果たしたことを報告した。

佐藤は「10-FEETのTAKUMAさんに お会いすることができました」と書き出すと、スリーピースロックバンド「10-FEET」のボーカル・ギター、TAKUMAとの2ショットをアップ。ラジオでのトークを振り返り、「紡ぐ言葉ひとつひとつがやさしくてあたたかくて 音楽と人への愛情の深さにじんときて TAKUMAさんのおっきな笑顔で幸せな気持ちになって。だからいつも前向きになれるんだ、だからこんなにも弱音をはけるんだと、ものすごく贅沢な答え合わせをさせていただいて もっともっと10-FEETさんの音楽が大好きになりました」と思いをつづった。

また「ROCK IN JAPAN」での写真も公開し、「出会えて良かった！あの日、勇気を出してライブに飛び込んでみてよかった！楽しくて楽しくて奇跡みたいな時間を、本当にありがとうございました！」と感謝。月曜代役パートナーとしての出演が今回が最後となったが、「夢にも思わなかった出来事を現実にしてくださった向井さん、そしてチームふらっとの皆さんにも 感謝の気持ちでいっぱいです。足を向けて眠れません。本当に本当に、ありがとうございました」と記した。

最後に「あーーーーーーーーしあわせだ！！！！早速アラビアンミートスパゲティを作って いつかの乾杯の日にはあのお言葉をお借りするんだ」とコメント。この日着用したTシャツについても「前日のロッキンジャパンと同じTシャツを気合い入れてお洗濯しています」と明かした。