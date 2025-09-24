イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航が２３日（日本時間２４日）、サウサンプトン（２部）とのイングランド・リーグカップ３回戦で今季初先発した。

公式戦３戦連続出番なしだった遠藤はフル出場。試合はＦＷアレクサンデル・イサクとＦＷウーゴ・エキティケのゴールで２―１で勝利したが、日本代表主将は１―０の後半３１分、相手右ＣＫのクリアミスが失点につながってしまった。

守備で持ち味を発揮する遠藤にとっては痛恨。現地メディアの評価は伸びなかった。「リバプール・エコー」は「何度か巧みに相手のプレーを断ち切り、攻撃を阻んだ。しかし同点ゴールを許した場面は忘れたい瞬間だった」と指摘し、点数は６点だった。「リバプール・コム」は「今回は特にボール保持が不安定で、同点ゴールにつながるミスを犯した」としチーム最低タイの５点をつけた。

サウサンプトンのＭＦ松木玖生はベンチ入りしたが出番はなかった。またブライトンのＭＦ三笘薫は、この日のイングランド・リーグカップ３回戦バーンズリー戦でベンチ入りしたが、出場はなかった。