ＭＬＢは２３日（日本時間２４日）にストライクやボールを機械判定するＡＢＳチャレンジシステム、通称「ロボット審判」を来季から導入すると発表した。オープン戦からポストシーズンまで全試合で適用される。

ＭＬＢのコミッショナーを務めるロブ・マンフレッド氏は声明で「合同協議委員会が採択したこれまでのルール変更は持続力があり、野球界に勢いをもたらしました」と述べるとこう続けた。

「ファンの声に耳を傾け、マイナーリーグレベルで広範囲にわたるテストを実施し、あらゆる段階でゲームの改善に努めるという同じプロセスを通じて、選手が受け入れやすい方法でシステムを導入することに取り組んできました。全ての投球をテクノロジーで判定するよりも、チャレンジ方式を希望する選手が多かったことが本日発表するシステム決定の重要な要素になりました」

両チームとも２度、球審の判定に異議を申し立てられる「チャレンジ制度」を採用。投手、捕手と打者に権利が与えられ、判定直後に帽子またはヘルメットをたたくことで要求できる。判定が覆れば回数は減らない。延長戦では、チャレンジ権が残っていないチームに１回の権利が与えられる。

ＭＬＢではロボット審判を今春のオープン戦の一部試合や７月のオールスター戦で試験的に実施。オープン戦では１試合あたり４・１回チャレンジがあり、平均１３・８秒かかった。判定が覆ったのは５２・２％だった。

ドジャースの大谷翔平投手（３１）は今年３月１１日のガーディアンズとのオープン戦で「チャレンジ」を申告。「ストライク」が「ボール」に変更され、結局四球で歩いた。キャンプ中の２月に「やってみて打者目線、投手目線から実感できると思うので、どういうふうに感じるか楽しみ」と話していた。微妙な判定に納得いかない表情でベンチに戻る回数は減るかもしれない。