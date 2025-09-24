一目惚れした男性の前で取りがちな行動９パターン
恋の始まり方には無数のバリエーションがありますが、出会った瞬間恋に落ちる「一目惚れ」は、男女ともにありうる話です。では、男性に一目惚れした女性は、一体どんな行動を取るものでしょうか？ 女性の行動から好意のサインをキャッチできれば、出会いのチャンスもきっと広がるでしょう。そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査を参考に、「一目惚れした男性の前で取りがちな行動９パターン」をご紹介します。
【１】男性をとにかく見つめ続ける。
気になる男性の姿を目で追ってしまうパターンです。「５回以上目を合わせる。目が合ったらジーッと見つめ続ける」（２０代女性）など、アイコンタクトを取ろうとする女性が多いようです。その一方で、「目が離せなくなるけど、目が合いそうになると逸らしてしまう」（１０代女性）という意見のように、見たいけれど目は合わせられないというシャイな女性も。いずれにしろ、目が合う回数が多い＝女性からの好意のサインだと考えられそうです。
【２】「素敵ですね！」と褒めまくる。
好みのタイプであることをストレートに伝えるパターンです。「“顔、整ってますねー！”みたいに、とにかく好きなところを褒める」（１０代女性）、「“元カレに似てるんですよ”と話しかけ、まずは携帯番号をゲットする」（２０代女性）という意見のように、女性からアプローチされて嫌な気がする男性は少ないもの。勇気がある女性にとっては、勝算の高い攻め方のようです。
【３】どういう人か周囲に聞いてリサーチする。
恥ずかしくて直接コンタクトは取れないものの、周囲から情報をかき集めるパターンです。「あの人誰？と友達に聞きまくる。名前とか趣味とかが分かれば、話しかけるキッカケになる」（１０代女性）、「名前で相性占いしたり、ネット検索してみたりする・・・」（２０代女性）という意見のように、内気な女性のなかには、外堀から埋めていくタイプも多いようです。
【４】緊張して逆に冷たい態度になる。
気持ちとは裏腹に冷たい態度になってしまうパターンです。「本当はめちゃくちゃ意識しているのに、周りの目を気にしてワザと気のない素振りをしてしまう」（１０代女性）というように、一生懸命普通に振る舞おうとして、逆に冷たくなってしまうようです。また、「興味のないフリをする。恋愛は惚れたものが負けです」（２０代女性）という戦略的な意見も。いずれのケースでも、過剰に意識しているがゆえに普通とは違う態度を取ってしまうのは共通のようです。
【５】借りてきた猫のように大人しくなる。
こちらも同じく、緊張して素の自分が出せなくなってしまうパターンです。「ものすごくぎこちなくなるか、変なテンションで対応してしまう」（１０代女性）、「頭が真っ白になって支離滅裂な話をしてしまう」（１０代女性）などのように、大人しくなる以外にも、挙動不審な態度になってしまう女性はかなり多いようです。
【６】自分から積極的に話しかける。
女性の方から積極的に声をかけるパターンです。「接点を持つために、たくさん話しかける。しっかり目を見て、あいづちをたくさん打つ」（１０代女性）、「うざくない程度に、とにかく笑顔で話しかける」（２０代女性）など、“貴方に興味を持っている”という態度を分かりやすくアピールすることで、男性の注意を引く女性も少なくないようです。行動的で物怖じしないタイプの女性に多いケースと言えそうです。
【７】話し方が妙に丁寧になる。
過剰に女性らしく振る舞ってしまうパターンです。「かわいく思われたくて、猫をかぶってしまう。話し方が明らかにいつもと変わる」（１０代女性）、「座り方や脚の角度をキチンとしたり、上品な振る舞いを意識してしまう」（２０代女性）、という意見のように、おしとやかな雰囲気を出そうとして、全体的に丁寧な態度になる女性は多いようです。しかし、丁寧になりすぎて、逆に親しみづらい雰囲気になってしまうケースもあるかもしれません。
【８】何を言われても笑顔でよく笑う。
嬉しさと興奮のあまり、笑顔がとまらなくなるパターンです。「すごくよく笑うようになる。表情をくるくる変えてしまう」（１０代女性）、「テンションが上がりすぎて超笑顔。特に面白くないことでも、やたらと笑ってしまう」（２０代女性）など、男性の振る話題に対して、かなりオーバーに反応してしまうようです。
【９】さりげなく隣に座るなど、相手の視界に入る。
さりげなく近いポジションを取り、アピールするパターンです。「飲み会だったら、隣の席をキープして離れない」（２０代女性）という腰の据わった意見のほか、「わざとその男性の前を横切り、すれ違うときはさりげなく視線を送って存在をアピール」（２０代女性）という一瞬のコンタクトも見逃せません。女性にとって、男性の近くに寄ることには何らかのメッセージが含まれていることが多いようです。
それぞれの女性の性格によって、一目惚れしたときの反応にも色々なパターンがあるようです。今回紹介した以外にも、「一目惚れした男性の前で取りがちな行動」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
気になる男性の姿を目で追ってしまうパターンです。「５回以上目を合わせる。目が合ったらジーッと見つめ続ける」（２０代女性）など、アイコンタクトを取ろうとする女性が多いようです。その一方で、「目が離せなくなるけど、目が合いそうになると逸らしてしまう」（１０代女性）という意見のように、見たいけれど目は合わせられないというシャイな女性も。いずれにしろ、目が合う回数が多い＝女性からの好意のサインだと考えられそうです。
【２】「素敵ですね！」と褒めまくる。
好みのタイプであることをストレートに伝えるパターンです。「“顔、整ってますねー！”みたいに、とにかく好きなところを褒める」（１０代女性）、「“元カレに似てるんですよ”と話しかけ、まずは携帯番号をゲットする」（２０代女性）という意見のように、女性からアプローチされて嫌な気がする男性は少ないもの。勇気がある女性にとっては、勝算の高い攻め方のようです。
【３】どういう人か周囲に聞いてリサーチする。
恥ずかしくて直接コンタクトは取れないものの、周囲から情報をかき集めるパターンです。「あの人誰？と友達に聞きまくる。名前とか趣味とかが分かれば、話しかけるキッカケになる」（１０代女性）、「名前で相性占いしたり、ネット検索してみたりする・・・」（２０代女性）という意見のように、内気な女性のなかには、外堀から埋めていくタイプも多いようです。
【４】緊張して逆に冷たい態度になる。
気持ちとは裏腹に冷たい態度になってしまうパターンです。「本当はめちゃくちゃ意識しているのに、周りの目を気にしてワザと気のない素振りをしてしまう」（１０代女性）というように、一生懸命普通に振る舞おうとして、逆に冷たくなってしまうようです。また、「興味のないフリをする。恋愛は惚れたものが負けです」（２０代女性）という戦略的な意見も。いずれのケースでも、過剰に意識しているがゆえに普通とは違う態度を取ってしまうのは共通のようです。
【５】借りてきた猫のように大人しくなる。
こちらも同じく、緊張して素の自分が出せなくなってしまうパターンです。「ものすごくぎこちなくなるか、変なテンションで対応してしまう」（１０代女性）、「頭が真っ白になって支離滅裂な話をしてしまう」（１０代女性）などのように、大人しくなる以外にも、挙動不審な態度になってしまう女性はかなり多いようです。
【６】自分から積極的に話しかける。
女性の方から積極的に声をかけるパターンです。「接点を持つために、たくさん話しかける。しっかり目を見て、あいづちをたくさん打つ」（１０代女性）、「うざくない程度に、とにかく笑顔で話しかける」（２０代女性）など、“貴方に興味を持っている”という態度を分かりやすくアピールすることで、男性の注意を引く女性も少なくないようです。行動的で物怖じしないタイプの女性に多いケースと言えそうです。
【７】話し方が妙に丁寧になる。
過剰に女性らしく振る舞ってしまうパターンです。「かわいく思われたくて、猫をかぶってしまう。話し方が明らかにいつもと変わる」（１０代女性）、「座り方や脚の角度をキチンとしたり、上品な振る舞いを意識してしまう」（２０代女性）、という意見のように、おしとやかな雰囲気を出そうとして、全体的に丁寧な態度になる女性は多いようです。しかし、丁寧になりすぎて、逆に親しみづらい雰囲気になってしまうケースもあるかもしれません。
【８】何を言われても笑顔でよく笑う。
嬉しさと興奮のあまり、笑顔がとまらなくなるパターンです。「すごくよく笑うようになる。表情をくるくる変えてしまう」（１０代女性）、「テンションが上がりすぎて超笑顔。特に面白くないことでも、やたらと笑ってしまう」（２０代女性）など、男性の振る話題に対して、かなりオーバーに反応してしまうようです。
【９】さりげなく隣に座るなど、相手の視界に入る。
さりげなく近いポジションを取り、アピールするパターンです。「飲み会だったら、隣の席をキープして離れない」（２０代女性）という腰の据わった意見のほか、「わざとその男性の前を横切り、すれ違うときはさりげなく視線を送って存在をアピール」（２０代女性）という一瞬のコンタクトも見逃せません。女性にとって、男性の近くに寄ることには何らかのメッセージが含まれていることが多いようです。
それぞれの女性の性格によって、一目惚れしたときの反応にも色々なパターンがあるようです。今回紹介した以外にも、「一目惚れした男性の前で取りがちな行動」があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）