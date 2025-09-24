そこまでされると逆に引く…純愛男性の「重すぎる気遣い」９パターン
好きな女性のためなら、なんでもしてあげたくなるのが恋というもの。とはいえ、よかれと思って全力で尽くしても、期待通りに喜んでもらえるとは限らないので、注意が必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「そこまでされると逆に引く…純愛男性の『重すぎる気遣い』」をご紹介します。
【１】「そのカーディガン初めてだよね。買ったの？」などと、女性の些細な変化に敏感に反応する
「チェックされてる！とギョッとしてしまった」（20代女性）というように、話のきっかけを作ろうとして、相手の細かい点に言及するのはNGのようです。褒めるのはいいとしても、「その色、似合うね」などと無難に切り出したほうが好印象でしょう。
【２】一途な想いを証明するため、ほかの女性の連絡先を全消去する
「束縛男にロックオンされてしまった…と目の前が真っ暗になった」（10代女性）というように、思い余って突飛な行動に出ると、感激されるどころか「危険人物」と見なされてしまいそうです。理性的にことを進めないと、結局は自分が損をしてしまうでしょう。
【３】相手に断られても、頑として自宅玄関前まで送り届けようとする
「送り狼になられたら困るから、それ以来、誘いに乗らないようにしてる」（20代女性）というように、女性の身を案じて「家まで送る」と提案したのに、逆に自分が警戒されてしまうケースです。そもそも帰宅が遅くならないよう配慮したほうが紳士的でしょう。
【４】別れ際、女性の姿が見えなくなるまでじっと見つめ続ける
「ストーカーっぽい雰囲気を感じてゾッとした」（20代女性）というように、名残惜しそうに女性を見送るのも、意外にリスクが大きそうです。とはいえ、いいムードで過ごしたあとなら、熱い視線を送ってこちらの想いに気づかせるのも手です。
【５】並んで歩くときにはサッと車道側に移動し、ボディーガードを気取る
「得意げに『危ないからね』と言われて、別に頼んでないし！と思ってしまった」（20代女性）というように、これ見よがしに女性を守ろうとすると、恩着せがましく映ってしまうようです。相手をキュンとさせたいなら、さりげなくガードするのが正解でしょう。
【６】小さなハンドバッグひとつでも「俺が持つから」と言って譲らない
「渡したらかえって不便だから断ってるのに、しつこくされてイライラした」（20代女性）というように、「親切の押し売り」をして、煙たがられてしまうパターンです。ただし、明らかに荷物が重そうなら、「持とうか？」と一声掛けるのが礼儀でしょう。
【７】顔を合わせるたびに、大小さまざまなプレゼントを用意する
「最初のうちは受け取ってたけど、なんか怖くなってきて…」（20代女性）というように、相手を喜ばせたい一心で、欠かさず贈り物をするのも善し悪しのようです。「なにか裏がある？」などと怪しまれたら、距離を置かれてしまうかもしれません。
【８】連絡が途絶えると、「体調悪いの？」などと過剰に心配する
「ありがたいけど、正直ウザかった」（10代女性）というように、相手のことであれこれ気を揉んだとしても、本人にはいちいち尋ねないほうがよさそうです。どうしても気になるなら、「元気？」などとごく普通のメッセージを送って探りを入れましょう。
【９】仕事中だろうと深夜だろうと、LINEやメールには即レスする
「いつ送ってもすぐレスが来るから、気を使ってしまう」（20代女性）というように、好きな女性とのやりとりに前のめりになりすぎると、相手を戸惑わせてしまいそうです。ときにはわざと返信を遅らせて、向こうと足並みを揃えるといいでしょう。
自分では気を利かせたつもりでも、失敗に終わるケースは多々あるようです。「後の祭り」になる前に、よく考えてから行動に移しましょう。（安藤美穂）
