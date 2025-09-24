なぜ免許センターは「わざと？」と思うほど遠いのか？ 知られざる立地のウラ事情、郊外にある納得の理由とは

SNSで共感の嵐！「免許センター遠すぎ問題」

免許の取得や更新で訪れる運転免許センター。

「バスで長時間」「最寄り駅から徒歩圏外」は当たり前で、SNSではたびたびその不便さが話題になります。

多くのドライバーが一度は経験するこの「あるある」ですが、なぜこれほどまでに交通の便が悪い場所に作られるのでしょうか。

その背景には、多くの人が知らない「やむを得ない理由」がありました。

「免許センターって、どうしてあんなに不便な場所にあるんだろう？」（画像はイメージ／フォトAC）。

SNSやインターネットの掲示板では、このような疑問が定期的に投稿され、そのたびに多くの共感を集めます。

特に、これから免許を取得しようとする人にとっては、この問題は非常に深刻です。

まだ自分の運転で現地へ向かうことができないため、電車やバスといった公共交通機関を乗り継いで、ようやくたどり着くしかありません。

免許の更新であれば自家用車で行くこともできますが、新規取得の場合はそうはいきません。

朝早い試験時間に間に合わせるため、始発に近い電車に乗ったり、不慣れな土地で長時間バスに揺られたりといった苦労は、多くの人が経験するところでしょう。

「更新を終えたらバスがなくて途方に暮れた」「あまりの遠さに前日に近くで宿をとった」といった、笑えないエピソードが語られることも少なくありません。

この「免許センター遠すぎ問題」は、特定の地域に限った話ではありません。全国各地で同様の声が上がっています。

例えば、栃木県の運転免許センターは、宇都宮市と鹿沼市のちょうど中間に位置し、最寄りの鉄道駅からも数キロメートル以上離れた場所にあります。

宇都宮駅から路線バスを利用しても、30分以上の時間を要します。

また、京都府の運転免許試験場、通称「羽束師（はづかし）」も、鉄道網から外れた桂川沿いにあり、どの主要駅からもバスでのアクセスが必須です。

利用者からは「意図的にアクセスしにくい場所を選んだとしか思えない」といった冗談交じりのコメントが見られるほどです。

その他にも、岐阜県の山間部や滋賀県の琵琶湖沿いなど、およそ鉄道でのアクセスを想定していないかのような立地は枚挙にいとまがありません。

神奈川県の二俣川のように、駅からは徒歩圏内であっても、県内の広範囲の住民にとっては「二俣川駅まで行くのがすでに一日仕事」というケースもあり、問題の根深さをうかがわせます。

なぜ運転免許センターは、交通の便が悪い場所にある？

では、なぜ運転免許センターは、これほどまでに交通の便が悪い場所に建てられるのでしょうか。

そこには、施設の役割に起因する、いたって合理的な理由が存在します。

そこには、施設の役割に起因する、いたって合理的な理由が存在します。

過去に取材した警察関係者によると、最大の理由は「技能試験を実施するための広大な敷地が必要だから」です。

多くの人は、指定自動車教習所を卒業して免許センターでは学科試験のみを受験するため、その存在をあまり意識することはありません。

しかし、教習所に通わずに直接試験を受ける、いわゆる「一発試験」の受験者などのために、免許センターには実際の道路交通を模した大規模な試験用コースが併設されているのです。

この試験コースは、信号機や交差点、坂道、S字クランク、方向転換のスペースなどを備える必要があり、施設全体ではかなりの面積を要します。

これほどの広大な土地を、地価の高い都市部や駅の近くで確保することは、予算の制約上きわめて困難です。

結果として、地価が比較的安価な郊外のエリアが建設地として選ばれることになるのです。

「広大な敷地が必要だから」が理由？（画像はイメージ／フォトAC）

とはいえ、利用者の不便さが放置されているわけではありません。

近年、こうした問題を解消するための一つの答えとして、主要な駅の近くなどに「免許更新センター」を別途設置する動きが広がっています。

これは、技能試験コースを持たない、よりコンパクトな施設で、主に免許の更新手続きに特化しています。

東京都では、都心部の神田や新宿に設置されており、鉄道でのアクセスが格段に向上しました。

また、最寄りの警察署で更新手続きを行うことも可能です。

ただし、これらの便利な選択肢には注意点もあります。

更新センターや警察署での手続きは、違反のない「優良運転者」に限られる場合が多いほか、新しい免許証が即日交付されず、後日郵送になることも珍しくありません。

運転免許センターの不便な立地には、施設の機能上やむを得ない事情がありました。

しかし、利用者の利便性を向上させるための取り組みも着実に進んでいます。

自身の状況に合わせて、最適な手続きの方法を選択することが重要と言えるでしょう。