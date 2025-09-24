◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日午前１０時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げては今季２勝目、打ってはリーグトップタイに再浮上する自己最多タイ５４号に期待がかかる。ドジャースの４年連続となる地区優勝のマジックは「３」となっている。最短であす２４日（同２５日）に優勝が決まる。

６月からメジャーのマウンドでの登板をスタートさせた大谷は、２３年９月に受けた右肘のリハビリの段階とあって、少しずつ慎重にイニングと球数を増やしてきた。８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦で初めて５回を投げきって復帰勝利をつかむと、今月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦では５回６８球で無安打無失点ながら、降板。予定されていた５回降板のプランを崩すことはなかった。

１４試合目の登板となるこの日が、レギュラーシーズンでは最終登板となることが濃厚。ロバーツ監督はこの日の登板イニングについて「いい話し合いはしている。もちろん試合展開がどうなるかによるけれど、順調にいってくれれば６回を投げきってもらいたい。ここ３、４回の登板はパフォーマンスも上がってきている。これまではオープン戦のような調整の段階は終わって、プレーオフモードとなっている」と初めて６回のマウンドに上がる可能性も示唆した。

３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズンでの起用については「まだ決まっていない。色んなオプションがある。もちろん最初のシリーズで登板する可能性はある」と話すにとどめた。