「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」2次発送分がプレバンにて9月25日16時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーカイザ」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月25日16時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は12,100円。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダー555」に登場する「草加雅人」をはじめとした人物が変身する「仮面ライダーカイザ」を真骨彫製法シリーズで立体化したもの。
全身に流れる鮮やかな黄色の「ダブルストリーム」、重厚感のあるガンメタ調の胸部および肩アーマー、付属する「カイザギア」各種の細部に丁寧に彩色されている。頭部および首元のゴールドと、全身の「ダブルストリーム」の色味の違いなども劇中に準拠のカラーリングとなっている。
頭部の「エックスファインダー」にはクリアパーツを採用し、内部モールドまで造形されている。
肩アーマーを胴体に接続することで、大きく腕を上げるようなアクションポーズをとった際にも、劇中のように自然な形で可動に追従でき、足首の「ハイパワードアンクレット」には軟質素材が採用され、柔軟な可動としなやかなボディラインを両立している。右脚の脛部分はパーツ交換で「カイザポインター」入手前と入手後を再現できる。
右腰に装備した「カイザブレイガン」は、 交換用の「ミッションメモリー」装填状態パーツおよび「フォトンブレード」パーツを取り付けることで、「ブレードモード」への移行が可能。「フォトンブレード」はメタリック彩色のパーツに加え、必殺技の発動状態をイメージしたクリア成形のパーツも付属する。
「カイザショット」はプロップ準拠でベルトに装着するサイズのものと、大きさが異なる武器状態がそれぞれ付属し、「カイザポインター」は「カイザドライバー」への装着用と、武器状態の「キックモード」の2種が付属する。「キックモード」を「仮面ライダーカイザ」本体の右脚にセットすることで、「ゴルドスマッシュ」発動シーンを再現可能
主な商品内容
・本体
・交換用手首パーツ左6右7種
・交換用脛パーツ（右）
・カイザブレイガン
・コッキングレバー（交換用）
・メモリスロット（装填時）
・フォトンブレード（通常）
・フォトンブレード（発動時）
・カイザフォン（メモリ無し）
・カイザフォン ガンモード
・カイザショット ナックルモード
・カイザショット用ホルダー（空）
・カイザポインター
・カイザポインター（収納時）
