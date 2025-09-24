トランプ派による「メディア人のキャンセル」が加速…アメリカで「言論の自由」がいよいよ深刻な危機へ

トランプ派MAGAのスターで若手保守の顔として知られたチャーリー・カーク氏（31）が銃撃されてから1週間、アメリカに再び激震が走った。

超人気コメディアン、ジミー・キンメルが、番組でカークの死に関し不適切なジョークを口にしたとして、所属局のABCから番組ごと無期限の降板を言い渡されたのだ。

前代未聞の出来事に、多くのアメリカ人は「言論の自由はどうなってしまうのか」と震撼している。

もうジョークさえ言えなくなった

「もうジョークさえ言えなくなったのか」

「ジミー・キンメル・ショー」の放送停止が発表された時、多くのアメリカ人はショックを隠せなかった。

アメリカの深夜のトーク番組というのは、セレブなど豪華ゲストを迎えるだけでなく、司会者のコメディアンが「鋭い政治ジョーク」をかますのが売り物だ。

ジョークのターゲットは、政治家だけでなく多くの権力者に及ぶ。保守もリベラルも関係ない。弱いものが権力を持つ者を揶揄するという構図だ。

現政権に不満や怒りを感じている人は、寝る前に大いに笑って鬱憤を晴らし、気分スッキリ眠りにつくというわけだ。このフォーマットは1960年代からこれまで、ネットワーク局の超人気番組として、ABC、CBS、NBCの3大ネットワークでは毎日ほぼ同じ時間帯に、人気コメディアンを揃えて視聴率を競っている。

真実を語るのがますます難しくなる時代に、こうした政治ジョークは、小さな息抜きの場を作ってくれる貴重な存在でもある。

そして今回のキンメルのジョークも、実に「芯を食った」リアルなものだった。

それだけに、保守派からの反発も強烈だったのだ。

「容疑者は左派」の保守ナラティブの弱点をついた「ジョーク」

カーク氏射殺事件で拘束されたタイラー・ロビンソン容疑者（22）は、殺人など7件の容疑で起訴された。その動機は依然不明だが、捜査当局は彼が「左派」であることを強調しているように見える。

容疑者のパートナーがトランスジェンダー（男性から女性への転換中）であることも、その根拠として取り上げられた。トランプ大統領は「過激な左派のレトリックが、事件を引き起こす土壌の一つ」と発言しており、メディアの一部では「左派による右派の政治的暗殺」というナラティブが浮上している。

しかし、このナラティブには疑問点もある。ロビンソン容疑者の家族はユタ州在住のモルモン教徒で保守、共和党支持、トランプ支持であることが祖母により明かされている。また、ロビンソン容疑者自身も銃の愛好者であり、必ずしも「典型的な左派」とは言い切れない。

キンメルはそこに見事につっこみを入れた。

「MAGA一派は、チャーリー・カークを殺した者を、“自分たちの一員”ではない何か別のものとして描こうと必死になっている。同時にこの事件から政治的なメリットを得ようとあらゆる手を尽くしている」

“The MAGA gang [is] desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them, and doing everything they can to score political points from it.” Wikipedia+4AP News+4CBS News+4

この発言は、「左派による政治的暗殺」というストーリーに違和感を覚えていた視聴者に響いた。ただし、キンメルは犯人をMAGAの一員だと断定したわけではなく、あくまで政治的風刺としてMAGA支持者を揶揄したものである。しかし、保守派やトランプ政権はこれをジョークとして受け取らなかった。

まず、番組をオンエアしていたABC系列の放送局や、保守系の番組配信企業が「番組内容が公共の利益に反する」との批判を受けて、放送停止の判断をした。

さらに、連邦通信委員会（FCC）のブレンダン・カー委員長 が、「発言が誤情報を広める」として、ネットワーク局であるABCとその親会社ディズニーに対し、責任を問う可能性を強く示唆。それを受けてABCが、番組を無期限で停止すると発表したのだ。

立て続けに2人降板の衝撃

トランプ大統領がこうした政治的皮肉の格好のターゲットであったことは事実だ。しかし、苦笑いしながらもスルーしていた歴代の権力者と違い、トランプ氏は第一次政権の頃から「いつも自分ばかりを攻撃する。公平ではない」と、こうしたジョークやコメディアンへの怒りを露わにし、こうした番組を規制する方策を練っていたとも言われている。

それがついに現実になったと感じているアメリカ人も少なくない。

というのもこの夏、やはり超人気コメディアンで、トランプ大統領への鋭い風刺で知られるスティーブン・コルベールが司会をつとめるCBSの「レイトショー」が、今シーズン限りで打ち切りと発表されていたからだ。

CBSは表向きには「経済的事情」を理由としている。しかし実際には、前出のFCCのカー委員長による、放送免許を盾にするような発言が、CBSの経営陣に圧力として作用したとの見方もある。

ワシントンポスト紙は「（コルベールとキンメルの例が）2回続いた時点で偶然ではないことが明らかだ」とし、NYタイムス紙には「批判的なジョークを封じたいという政治の本音が露呈した」との論評も見られた。

FCC長官のマフィア発言

リベラル寄りの民主党議員らは「今回の動きは国家による検閲に等しい」と強く批判している。

また、アメリカを代表する人権機関ACLUは「トランプ政権が批判的な声を封じ込めようとしていることが改めて浮き彫りになった」と声明で指摘している。

実はこの動きに反対しているのはリベラルな民主党だけではない。一部の共和党議員や保守的な知識人も懸念を表明している。

たとえば、大統領選への立候補経験もあるテッド・クルーズ上院議員は、「政府が、自分たちにとって好ましくない報道やメディアの発言を理由に、放送免許を取り上げる方向に力を持つのは非常に危険だ」と警告している。

また、カー委員長の発言も問題になった。「ABC や系列局が対応しないなら、FCCとして追加対応を行う」「やさしい方法か厳しい方法か、どちらがいいか選べ」という趣旨の発言をしたことについて、クルーズ議員はこの言い回しを映画 Goodfellas のマフィアによる脅迫になぞらえ、「まさにマフィア的なやり方だ」と批判した。

しかしトランプ大統領は「カー委員長は愛国者だ」と称賛し、自分に対して一方的に悪意ある報道を続ける放送局については、「免許を剥奪されるべきではないか」と示唆する発言をしている。例えば、「彼ら（報道機関）は私に対して悪い報道ばかりをしている」「免許を受けているのだから、場合によってはそれを取り上げるべきだ」などと語っている。

言論の自由のダブルスタンダード

憲法学者や法律の専門家らは、「批判的な報道を理由に放送ライセンスを取り消すことは、合衆国憲法修正第1条が保障する言論の自由に抵触する可能性が非常に高い」と指摘している。

一方で、トランプ氏自身は昨年の大統領選では「言論の自由」の保護を強調していた。

さらに、第二次政権が発足した今年1月20日付けで署名した大統領令では、政府機関に対し、市民の合法的言論を妨げたり制限したりするいかなる検閲的な行為も禁止するよう指示している。

この大統領令の背景には、コロナ禍におけるウイルス陰謀論や「盗まれた選挙」（バイデンが選挙不正を行ったという陰謀論）といった主張が、バイデン政権下でSNSから削除されたり、アカウント停止になった経緯がある。トランプ氏自身もTwitterアカウントが停止されたことがあり、そのために「キャンセルカルチャーへの怒り」が強まったと考えられる。

そのため、一部からは「トランプ政権は表向きは検閲反対を掲げつつ、自分に批判的な言論に対して規制圧力を行使している」との批判も出ており、ダブルスタンダードだと指摘されている。

「キャンセルする番が回ってきた」

#MeToo運動や#BLM運動が盛り上がった時期のアメリカでは、公の場での差別的・性的に不適切な発言や振る舞いに対して厳しい処分が相次いだ。人種差別や女性蔑視的なジョークを口にしたコメディアンや政治家が職を失うことも珍しくなかった。こうした経緯から、保守派のトランプ支持者の間では「左派がやってきたことを、今度は自分たちがやり返しているだけだ」「キャンセルする番が回ってきた」という主張も根強い。

しかし今回のキンメルやコルベールの解雇は、従来の「キャンセル」とは性質が大きく異なる。これまでの左派のやり方は、まずSNSなどで市民が抗議し、それがスポンサー企業に波及して出演停止や契約解除につながる──いわば草の根的で民間主導の現象だった。

一方、今回は政府や規制当局が直接介入し、放送免許の取り消しといった強力な措置をちらつかせている。これは国家権力による強制であり、市民発のキャンセルカルチャーとは本質的に異なるものだと、多くの専門家が指摘している。

国防総省のジャーナリストへの言論統制

キンメルの番組打ち切りで揺れるアメリカに、さらに衝撃的なニュースが届いた。アメリカ国防総省が、ジャーナリストに対して新たな報道規制を導入したのだ。

報道関係者は「許可された情報」しか報道できず、違反した場合、国防総省へのアクセス権が剥奪される可能性があると伝えている。この措置に対し、報道の自由を脅かすもとして強い批判が巻き起こっている。

一見、エンタメ番組の問題とストレートな報道の規制は別個の問題に見える。しかし、「政権による言論への圧力強化」という文脈でみると、一貫した傾向として議論されている。

先述した人権団体ACLUは「2つの問題は、表現の自由への統合的な圧力の一例であり、民主主義に対する直接的な脅威」と指摘。多くの専門家も、こうした報道制限のエスカレートを懸念しており、政府が好ましくない発言を封じる手段として、制度を使う可能性を警告している。

また、「こうした報道制限・言論抑制が、ロシア、中国、北朝鮮などの“独裁国家”のやり方と似てきている」という論調も、メディアや評論家の中で目立ち始めている。

トランプ政権はこれまでに、CBS、ABC、foxなどテレビ局、NYタイムズ、ウォールストリートジャーナルなどを訴えている。その多くは、報道内容が名誉毀損に当たるとするものだ。こうした動きは、メディア報道の自由と独立性を揺るがすものとして注目されている。

深刻化するトランプ政権とメディアとの対立は、チャーリ・カーク射殺事件を引き金についにエンタメの世界にも波及した。

今後どこまで言論が統制されるのか、カーク射殺容疑者の動機の解明とも絡み合い、余談を許さない状況が続いている。

チャーリー・カーク射殺事件、容疑者は「右派か、左派か」？ アメリカで加熱する大論争…そして、激化する「トランプ政権の締め付け」