º®¤¼¤Æ¤Û¤Ã¤È¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¡Öºá°­´¶¥¼¥í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡£¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¥­¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤ë

¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¥³¥³¥¢¤À¤±¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢È¯¹Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤·¤«¤âºî¶È¤Ï¡¢¤Û¤Üº®¤¼¤ë¤À¤±¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥³¥³¥¢¤òÀÝ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸¦µæÊó¹ð¤ò´ð¤Ë¸ú²Ì¤ä¼è¤êÆþ¤ìÊý¤â¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡Ä²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢
º£Æü¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÄ²³è¥ì¥·¥Ô¡ÖÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¤äÊÆ¹í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¿©ºà¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥³¥³¥¢¤¬È¯¹Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¤ÈÊÆ¹í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¸ú²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥É¥ô¥¡Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ä²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¡Ê¢¨1¡Ë
¢¡¡¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ëÈþÈ©¸ú²Ì¡Ê¢¨2¡Ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢4½µ´Ö¡Ö½ã¥³¥³¥¢15g¡×¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Í³²¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëºÙ¶Ý¤¬Í°Õ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥¢¤Ë¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¹í¶Ý¤¬¥³¥³¥¢¤Î¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤ËµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¢¡¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ëÈþÈ©¸ú²Ì
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈþÈ©¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡ª
8½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹í¡Ê¹í´Å¼ò¡Ë¡×¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢ÀÝ¼è¤·¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹í¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢¤ªÈ©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÈþÈ©¤ÎÂçÅ¨¡¢´¥Áç¤«¤é¤â¤ªÈ©¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£Æü¤ÎÄ²³è¥ì¥·¥Ô¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡ÖÄ²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤Ä¡×¡Ö¤ªÈ©¤Î½á¤¤¤òÊÝ¤Ä¡×¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¸À¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥³¥³¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡×¡ÖÅ´¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤â°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤½¤ì¤Ç¤Ïºî¤êÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡äÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢
¡ãºàÎÁ¡ä
¡¦½ã¥³¥³¥¢¡Ä¡Ä20g
¡¦ÊÆ¹í¡Ä¡Ä100g¡Ê´¥Áç¤Ç¤âÀ¸¤Ç¤âOK¡Ë
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡Ä¡Ä100ml¡ÊËô¤ÏÆ¦Æý¡Ë
¢¡¡ãºî¤êÊý¡äÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢
¡¡¡Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤ò¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÌ©ÊÄ¤Ç¤¤ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥â¥ß¥â¥ß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°¦¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¢¡¡¿æÈÓ´ï¤Ë¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¡¢¡¤ÎÂÞ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
£¡¡³¸¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤ÞÊÝ²¹¤ò¤·¤Æ¡¢8»þ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥è¡¼¥°¥ë¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢60ÅÙ¤ÇÌó10»þ´Ö¤Û¤ÉÈ¯¹Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Æü¤¬·Ð¤Ä¤È¤É¤ó¤É¤ó´Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÊÝÂ¸¤ÏÎäÂ¢2½µ´Ö¡¢ÎäÅà1¥ö·î¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡ª
¢¡º®¤¼¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¡ª È¯¹Ú¥³¥³¥¢¤ÇÄ²³è¡õ¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤ë¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Ä²Æâ¤ÎÍ³²¶Ý¤¬¸º¾¯¤·¤ÆÈþÈ©¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëÈ¯¹Ú¥³¥³¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¾ø¤·¥Ñ¥ó¤òºî¤ë»þ¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¡¢°Õ³°¤È¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤¼¤Ò¡¢°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ê¢¨1¡ËVincenzo Sorrenti ¡ÖCocoa Polyphenols and Gut Microbiota Interplay: Bioavailability, Prebiotic Effect, and Impact on Human Health¡×¡Ê2020¡Ë
¡Ê¢¨2¡ËToshihiko Enomoto¡ÖKoji amazake Maintains Water Content in the Left Cheek Skin of Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group, Comparative Trial¡×¡Ê2022¡Ë
¡ãÊ¸¡¦ÎÁÍý¼Ì¿¿¡¿Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡ä
¡ÚÄ²³è¤Î¸¦µæ²È¤¶¤Ã¤¡¼¡Û
Ä²³è¤Î¸¦µæ²È¡£¡Ö·ò¹¯¤ÈÂÎºî¤ê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼11Ëü¿Í¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Ä²³è¾ðÊó¤äÄ²¤¬À°¤¦¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Instagram:@zakii312¡¢Twitter:@chokatu_zakii
