2.5次元アイドルグループのすとぷりが、11月15、16日に神奈川・Kアリーナ横浜で初開催する「すとぷり 歌ってみたライブ2025〜そろそろ歌みたも聴きたくない!?〜」に、騎士X - Knight X -ばぁう、AMPTAKxCOLORSあっきぃ、めておら - Meteorites -メルト・ダ・テンシの３人がゲスト出演することが22日、発表された。

「歌ってみた」とは、2.5次元グループ、歌い手と呼ばれるインターネット上で活動するクリエイターたちが、既存の楽曲をカバーした動画を、YouTubeなどで公開する文化。若い世代を中心に親しまれて、いまや音楽シーンに欠かせないジャンルの１つだ。そんなセットリスト全てがカバー曲になる前代未聞のライブに、同じ所属事務所STPRの後輩メンバーたちも参戦が決定した。ころんは「ばぁうくんが何を歌ってくれるのか気になるなぁ」と歓迎した。

さらに、ライブ終演後のアフターパーティ配信、スペシャルグッズ付き指定席の発売なども発表された。同ライブのファンクラブでの最速先行申し込み（抽選）がスタート。23日からは、アフターパーティ配信の視聴チケットも販売が始まった。