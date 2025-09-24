2002年から20年間、毎月コツコツと世界中のインデックスファンドを積み立て続けた水瀬ケンイチ氏。2021年末には運用資産が1億円を突破し、いわゆる「億り人」に。複雑な分析や個別株の売買を避け、手間をかけずに資産形成を続けられた理由とは？ 水瀬氏の書籍『彼はそれを「賢者の投資術」と言った』（Gakken）より、現代の個人投資家が学ぶべき「シンプルで着実な資産形成の方法」を紹介します。

20年間ひたすら積み立て、手間をかけずに億り人に

2021年の年末の足音が近づいてくるころには、私の運用資産は1億円の大台を突破した。2002年から20年間、毎月、世界中に分散したインデックスファンドなどを積み立て続けてきただけで、いわゆる「億り人」になったのだ。「継続は力なり」という言葉を身をもって実感した瞬間だった。

当時のポートフォリオの期待リターンは年率プラス4.4％、リスク（標準偏差）は13.6％。運用期間20年で、実際のリターンを計算したら年率プラス6.0％だった。平凡な実績だが、期待リターンよりは少しよい方にふれたようだ。よい方にふれたのは、そこにいたる数年の相場状況が良かったからだと思う。損益は計算期間によってころころ変わるので、2021年時点の損益自体にあまり意味はない。



それよりも、リスク水準を自分のリスク許容度の範囲内に納めることを重視して、同じ資産配分で毎月1回ひたすら積み立てることを継続してきただけで、手間をかけずに資産形成ができていたことがうれしい。継続の力と複利の効果がこんなにも大きな力を生むのかと驚くばかりだ。

振り返ると、20年前に『ウォール街のランダム・ウォーカー』で読んだ教科書どおりの愚直なインデックス投資を続けてきただけだ。予想どおり時間はかかったが、それでも期待どおりの結果が出たことがうれしかった。

資産規模が大きくなるにつれて、いくつかの変化を実感するようになった。まず、市場の1％の変動が数十万円、数百万円の評価額の変化をもたらすようになる。また、毎月の積み立て投資の影響力も相対的に小さくなってくる。



これらの変化に対して心構えや投資スタンスをどう調整していったか、またFIREの考え方についても、資産形成を振り返る後半部分で詳しく解説したい。ここでは一点だけ強調しておく。億という規模になっても、私のインデックス投資の基本方針は変わっていないということだ。

ついに現れた夢の商品「オルカン」

投資商品としては、それまでメインで投資していた海外ETFのVTを上回るよい商品がついにあらわれた。それは「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」、通称「オルカン」だ。これは、全世界株式に投資できる超・低コストなインデックスファンドである。



私が投資を始めた20年前には、このような商品は日本では考えられなかった。信託報酬（運用コスト）は年率0.1％台と驚くほど低く、世界中の株式市場に1本で投資できるという利便性も備えている。インデックス投資家にとって、まさに理想的な商品だ。



海外ETFのVTは低コストで残高も巨大なよいETFであるものの、日本の証券会社では外国株式扱いの割高な売買手数料がかかる（条件によってはかからない場合もあるが）。なにより、ETFの場合は毎年4回分配金が支払われる。資産形成期の投資家にとっては、分配金が発生することでその時点で課税されるため、資産がやや目減りすることになる。さらに、それを自分で再投資するという手間がかかる。インデックスファンドは分配金を出さないことがほとんどで、分配金見合いのものはファンド内で自動的に再投資されて基準価額の上昇として反映されるのだ。このような税金面での取り扱いの違いは、長期投資では大きな差になる。



オルカンはVTとほぼ同じ全世界の株式に1本で投資可能でありながら、信託報酬は同レベルかわずかに安く、なにより国内籍の投資信託がもつ特徴である、「たった100円」から「金額指定」で買える。もちろん、確定申告の手続きも不要だ。そしてオルカンの運用会社である三菱UFJアセットマネジメントは「eMAXIS Slim」シリーズについて「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」と明言している。実際に、より低コストな競合ファンドが登場したときには運用コストを対抗値下げしてきた実績がある。

私も株式クラスの積立商品はオルカン1本に絞り、毎月積み立てを継続することにした。リレー投資を行う必要もなくなった。商品が改良され、投資環境も整ってきたことで、投資はますますシンプルになり、手間もかからなくなった。

NISA制度の拡充〜日本の投資環境の大進化

2024年からは新NISA（少額投資非課税制度）という非課税制度が大幅に拡充された。生涯投資枠が1800万円と大幅に拡大されたことに加え、非課税期間が無期限となった。個人投資家の資産運用を制度面からも強力にサポートしてくれる体制がようやく築かれてきた。もちろん、オルカンも非課税対象商品だ。



このNISA制度の拡充は、長期投資家にとって画期的なものだ。いままでの制度では、非課税期間が限られていたり、投資可能額が小さかったりと制約が多かった。それが、生涯にわたって1,800万円もの資金を非課税で運用できるようになったのは、大きな前進と言える。



25年前には想像もできなかったような投資環境の改善を目の当たりにして、日本の資産形成文化も少しずつ変わってきているのを感じる。銀行預金一辺倒だった個人の金融資産も、少しずつ投資へとシフトしつつある。この流れが続けば、将来的には「当たり前の資産形成手段」としてインデックス投資が認知されるようになるだろう。

日本のインデックス投資の進化

25年前、私がインデックス投資を始めたころは、日本ではきわめてマイナーな投資法だった。本も情報もあまりなく、適切な商品も少なかった。当時は「インデックス投資」と言うと「何それ？」という反応がほとんどで、投資といえば個別株の売買か、せいぜい株式投資信託（アクティブファンド）が一般的だった。



それがいまでは、NISA制度の拡充もあり、インデックス投資が個人投資家の間で主流となりつつある。投資セミナーや書籍、ネット上の情報も豊富になり、初心者でも始めやすい環境が整ってきた。特に若い世代を中心に、「自分の将来は自分で準備する」という意識が広がり、インデックス投資が資産形成の中心的な方法として認知されるようになってきている。



たくさんの低コストインデックスファンドが登場し、投資の敷居は大きく下がった。複雑な分析をしなくても、誰でも世界の経済成長の恩恵を受けられる仕組みが整ってきている。特に新NISAは、将来の金融所得課税強化の可能性を考えると、インデックス投資家にとって大きな追い風だ。



25年前には考えられなかったような政策的支援も受けられるようになってきた。振り返れば、私のインデックス投資の道のりは日本の資産運用環境の進化とともにあったといえる。道のりの始まりは険しかったが、インデックス投資が当たり前になりつつあるいま、かつての苦労が報われたように感じる。



私がインデックス投資を始めたころは、周囲から「珍しい投資方法」だと受け取られることも少なくなかった。個別株トレードの派手な儲け話が飛び交う中で、「市場平均と同じリターンで満足する」という考え方は、当時の日本ではほとんど理解されなかった。しかしいまでは、「投資初心者はまずインデックスファンドから」というのが常識になりつつある。



この変化は、単に投資商品や制度が変わっただけでなく、日本人の金融リテラシーや資産形成に対する意識が向上したことの表れでもある。「貯蓄から投資へ」というスローガンが掲げられて久しいが、ようやくその流れが本格化してきたように思う。金融教育の充実も進んでいる。学校教育の現場でも投資の基礎が教えられるようになり、企業でも確定拠出年金（企業型DC）が導入され、資産形成セミナーを開催するところが増えてきた。これから投資を始める若い世代は、私たちよりもずっと恵まれた環境で資産形成をスタートできる。

それでもなお、日本の個人金融資産の半分以上は依然として預貯金で保有されている。インデックス投資の普及はまだ道半ばだ。しかし、少しずつではあっても着実に変化は進んでいる。私が25年前に孤独に始めたインデックス投資が、いまでは多くの人が選ぶ一般的な方法になりつつあることをうれしく感じている。

これからインデックス投資を始める人たちに伝えたいのは、「急がなくていい」ということだ。資産形成は長い時間をかけて行うものであり、焦る必要はない。大切なのは、自分のリスク許容度に合った投資計画を立て、それを淡々と続けることだ。25年間積み立てを続けた先に、想像以上の結果が待っているかもしれない。

水瀬 ケンイチ

個人投資家