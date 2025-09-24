2週連続V目指すプロ2年目・吉澤柚月は注目ルーキーらと同組 表純子、成田美寿々ら出場
＜中国新聞ちゅーピーレディースカップ 事前情報◇24日◇芸南カントリークラブ(広島県)◇6555ヤード・パー72＞今週の国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーが25日から3日間の日程で行われる。開幕に先がけ、初日の組み合わせが発表された。
【写真】吉澤柚月のドレス姿はもはやアイドルです
前週の「山陽新聞レディースカップ」でプロ初優勝を挙げたプロ2年目の吉澤柚月は、今季ステップ1勝で先週2位の皆吉愛寿香、ルーキーの福田萌維とともに、初日の最終組に入った。午前10時55分に1番ティからスタートする。今季ステップ2勝を挙げるルーキーの大久保柚季は、その1組前に組み込まれた。下部で通算3勝を挙げている石川怜奈と、こちらも新人でステップ1勝を挙げている水木春花とプレーする。先週2位のルーキー六車日那乃は、エイミー・コガ、上久保実咲とラウンド。レギュラーツアー通算3勝の一ノ瀬優希は、古家翔香、山本景子とのプレーが決まった。表純子、吉田弓美子、成田美寿々、若林舞衣子といった実績十分の選手も出場する。出場予定人数は108人で、賞金総額は2000万円、優勝賞金は360万円。第2ラウンド終了時点で50位タイまでの選手が最終日の決勝ラウンドに進出する。
