「ＤｅＮＡ２−２阪神」（２３日、横浜スタジアム）

カード最終戦は延長１２回で決着がつかず引き分け。今シーズンの対戦成績は阪神の１４勝８敗３分けとなった。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏（６６）は好投手のケイを６イニングで降板させた阪神打線の粘りに注目。「１１６球を投げさせ（ＣＳで対戦した場合の）嫌なイメージは避けられたのではないか」と評価した。

◇ ◇

難敵のケイを六回で降板に追い詰めたのは阪神にとって収穫だったと思う。ＤｅＮＡはＣＳの相手となる可能性があるだけに、無得点に抑え込まれたりすると、嫌なイメージのまま終わってしまったからね。

６安打で２得点だからＫＯしたわけではないのだが、チーム全体が打てないという印象だけは避けられたのではないか。

立ち上がりのケイはストライク先行で調子がよさそうだった。ただ際どいコースに対する球審の判定に苛立ちを隠さず、捕手の山本がなだめるようなシーンも見られた。

ボールをしっかり見極める阪神打線の粘りも大きかったはずだ。投球数１１６。ここに苦心の跡が見えたような気がするね。

順位争いに懸命なＤｅＮＡとは違い、阪神はすべてがポストシーズンをにらんでの采配だった。先発したネルソンは５回を５安打で２失点。可もなく不可もなくといったところか。

阪神ベンチは七回、林に対して及川がワンポイントで登板し、右打者の松尾と蝦名には右のハートウィグを繰り出すなど、ＣＳを想定したような投手リレーを行った。手の内を隠す必要などないといった感じだった。

一方、攻撃面の収穫は前川の３安打だろう。左投手のケイに対して、それも３番での起用。最初のヒットは追い込まれたあとに食らいついたもの。あとの２本はファーストストライクを狙いにいった積極性が生んだものだ。

（１本目は初回、二死から二塁内野安打。２本目は五回二死満塁から左前適時打。３本目は八回先頭で左前打）

対照的に右翼で同じく先発出場した高寺は２三振で代打を送られた。やや積極性にかける場面も見られただけに残念だったが、前川の“参入”で若手の競争意識はさらに高まるはずだ。

気になったのは桑原だね。この試合は３打数３安打、１四球ですべて出塁し、２度の送りバントを決めた。阪神とのカード最終戦を気分よく終わらせてしまった。

桑原は昨年の日本シリーズでＭＶＰになった男だからね。大きな試合になればなるほど燃えるのかも。まだ対戦相手は分からないが、注意するに越したことはないね。