すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRが、アイドルグループ、またはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターを集めて、その活動をサポートする「STPR BOYS PROJECT」で生まれたSTPR BOYSが24日、ワンマンライブの追加公演を発表した。11月３日に東京・池袋「harevutai」で開催する。

未来のすとぷりを目指す“練習生たち”に、熱いアンコールが届き、実現が決まった。８月に３日間、同じ池袋の「harevutai」で、初のワンマンライブ「STPRBOYS Festival Vol.1《Stars Light》」を開催すると、チケットは完売の大盛況となった。関係者は「多くのファンたちから、『見られなかった』、『もっと見たい』とのお声をいただき、異例ですが追加公演を決定しました」と明かした。

このプロジェクトは、昨年１月に発足。この春には、このSTPR BOYSの中から７人が選ばれて、2.5次元アイドルグループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」としてデビュー。現在のSTPR BOYS全19人で、夏の初ライブを成功させていた。今回のチケットは、26日からSTPRのチケットサイトでオフィシャル先行販売受付（抽選）がスタートする。

YouTube公式チャンネルでは、すとぷりやAMPTAKxCOLORSら先輩グループたちの曲を歌った動画などを披露している。金の卵たちが、どんな姿で羽ばたくのか。成長を加速させる秋が始まる。