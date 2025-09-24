TOMORROW X TOGETHER、チェスをテーマにクール&カジュアルなスタイリングを披露【コメント全文】
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、ABCマートのNew Balanceキャンペーンに起用され、新ビジュアルが公開された。
【別カット】チェスを楽しむTOMORROW X TOGETHER
今回は、ABC-MARTとABC-MART GRAND STAGEで、異なるテイストのビジュアルを用意。「チェスを楽しむ姿」を切り取ったカジュアルなビジュアルと「チェスの世界観の中に入り込んだイメージ」のビジュアルとなっている。相反する2つのシーンを通じて、TOMORROW X TOGETHERの多面性や、幅広いシーンに対応できるNew Balanceのアパレル・シューズの魅力を表現している。
今回のスタイリングでは、流行りのスポーツミックスタイプのアパレルや、どんなファッションにもなじむNew Balanceの万能シューズを着用。メンバーごとのトレンドを取り入れたスタイリングも見どころとなっている。メイキングムービーでは、カメラが回っていない時のリラックスした雰囲気と、撮影時のプロフェッショナルな表情とのギャップを見ることができる。
同キャンペーンは、あす25日からスタート。キャンペーン期間中に同ブランドの商品を1万5000円以上購入すると、抽選で日本開催公演のサウンドチェックイベントへの正体や公演チケット、キャンペーンビジュアルにてメンバーが着用したものと同じレッグウォーマーなどがプレゼントされる。メイキング映像やインタビュー映像も同日午前9時に公開される。
インタビューでは、クールとカジュアルの異なるスタイルにも自然になじむNew Balanceの魅力や、メンバーの個性が垣間見られる。さらに、日本で訪れたい場所や、新しく始めたいことについてのコメントもあり、最後にはファンへの感謝とメッセージを届けている。
【インタビュー全文】
――2つのキービジュアルを撮影しましたが、いかがでしたか。
SOOBIN：どちらも全く違う雰囲気で撮影できて楽しかったです！クールなスタイルも、カジュアルなスタイルも、New Balanceのアパレルなら自然に着こなせる気がしました。
――チェスがテーマのビジュアルでしたが、メンバーの中で“頭脳派”の人はどなたですか。
HUENINGKAI：TAEHYUNさんだと思います。よく冷静に分析しているなと感じます。そしてそれが当たっていることが多いので、たまに悔しいぐらいです。
――New Balanceを履いて、この秋日本で行ってみたい場所は。
YEONJUN：秋の表参道に、また行きたいです。キャットストリートも歩いているだけで刺激がある気がします。季節の変わり目って、ファッションも楽しいですよね。
――「New Balance」の「New」にちなんで、今年になって新しく始めたこと、もしくは今年中に新たに始めたいことはありますか。
TAEHYUN：この靴を履いてみたら散歩したい気分になりました！歩いたことのない場所を散歩して新しいお気に入りスポットを見つけるのもいいなと思います！
――ファンに向けて。
BEOMGYU：いつも応援してくれて本当にありがとうございます！今回の撮影で着たNew Balanceのアパレルもシューズも、みんな気に入ってもらえたらうれしいです。これからも一緒にいろんなチャレンジを楽しみましょう！
