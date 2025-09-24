パンにもご飯にもアレンジ自在！「ゆで卵」で始める朝ごはんバリエ
朝ごはんに！定番「ゆで卵」のアレンジレシピ5選
朝ごはんからしっかりとたんぱく質を含む食事で、栄養を摂りたい！そんな時におすすめなのがゆで卵を使った料理。事前に準備しておけば、すぐに食べられとても便利なんです。
タラマヨ和えに
パン粉をのせてカリッと
海苔でまくだけ
リピ続出！ごはんと一緒に
トーストが一気に豪華に
アレンジ自在！ゆで卵活用レシピ
定番のゆで卵はそのまま食べてもおいしいですが、いろんなアレンジをしながら朝ごはんを楽しむことができますね。
時間のある時に多めにゆで卵を作っておけば、忙しい朝の時間帯でもすぐ食べられとても便利です。パンでもご飯でも合うところがいいですね。
ご飯かパン、ゆで卵、あとは野菜を用意すればバランスも整い健康的な朝食の完成です。ぜひお試しください。
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。