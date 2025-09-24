◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２３日（日本時間２４日）、右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）に入っている佐々木朗希投手（２３）を、あす２４日（同２５日）からリリーフでメジャーに復帰させることを明かした。指揮官は試合前の取材の中で「朗希はあす復帰させる予定だ。（同じくマイナーから合流した）スチュワートは日々状態を確認していく」と明かした。

メジャー１年目の朗希は、開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京ドームで行われたカブス戦でデビュー。なかなか白星に恵まれず、８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークして右肩痛を訴えて５月にＩＬ入りとなった。

８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。

この日の試合が終わると、レギュラーシーズンは残り５試合。３０日（同１０月１日）からはポストシーズンもスタートする。リリーフで復帰することになった朗希についてロバーツ監督は「ブルペンで起用する。どのような役割かはまだ分からない」と説明した。