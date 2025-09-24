アイピーエスがカイ気配スタート、国際海底ケーブル共同建設に米メタなど参画◇

アイ・ピー・エス<4390.T>がカイ気配スタート。同社は前営業日となる２２日の取引終了後、日本とフィリピン、シンガポールを結ぶ国際海底ケーブルの共同建設に関する追加情報を公表。パートナー企業として米メタ・プラットフォームズ＜META＞やソフトバンク＜9434.T＞などが参画していることを明らかにした。世界的なＩＴ企業や通信大手との共同事業による収益押し上げ効果を期待した買いが集まったようだ。



国際海底ケーブルシステムは総延長距離約８０００キロメートルで、２０２８年に運用を開始する予定。ＮＥＣ<6701.T>がサプライヤーとなる。アイピーエスは７月３０日に、今回の国際海底ケーブルに関してコンソーシアム形式による共同建設に参画すると発表していた。



出所：MINKABU PRESS