

自分は自分。自他境界をあいまいにせず、割り切るのもときには大事（写真：eizan／PIXTA）

忙しくもないのになぜか疲れている。そう感じることはありませんか？

休養学の提唱者で、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹氏によると、自分より家族を優先したり、“察する”のが得意な人ほど疲れを感じやすく、反対にマイペースな人ほど疲れにくいといいます。

「のんびり屋さん」「人の迷惑を考えない」など、必ずしも好意的に捉えられていない“マイペース”の意外な側面について、片野氏の最新著書『疲労学』から抜粋・編集して紹介します。

自分で締め切りを設定してみる

マイペースには別の意味もあります。





私たちは、つねに締め切りや期限に追われています。「○日までに納品」「プレゼン資料は来週中に提出」「請求書は月末までに精算」……。

ほかにも、歓送迎会の出欠、社内セミナーの申し込み、年末調整の申告などさまざまです。

プライベートでも、家賃の支払い、自動車保険の更新などのほか、ライブチケットの申し込みは○日まで、明日からの旅行の荷造りをしないと……など、いろいろあると思います。

締め切りに追われるのはとても大きな心理的ストレッサーになります。

そこで、本来の締め切りとは別に、自分で締め切りを設定してみるのをおすすめします。

どういうことかというと、なるべく先手先手で進めて、早めに済ませてしまうのです。これがもう1つのマイペースといえるでしょう。

人から決められた締め切りに間に合わせるのでなく、自分で決めた期間内にやりきったときの満足感は格別です。

手を付ける前までは嫌だな、プレッシャーだなと感じていたことだったらなおさらです。

報告書や資料などは、でき上がった段階で提出したり報告したりしてしまいましょう。相手に「もう完成したの？」「さすが仕事が早いね」と感謝してもらえれば、さらに嬉しくなります。

ほかにもマイペースには「平常心」の意味もありますね。大勢の人の前でプレゼンするとか、結婚式でスピーチするといった予定が控えていると、誰でも強いストレスを感じるものです。

そういうときは、できるだけしっかりと予習や準備をしてのぞみましょう。当日話す内容がそらんじられるくらいになれば、本番にあたってもマイペースで、平静でいられるはずです。

準備は成功の父であり、良質なストレス対策です。

マイペースの人は病気になりにくい

マイペースに関しては、アメリカの循環器内科医であるマイヤー・フリードマン、その後、テモショクらが病気と性格の関係を調べた研究があります。

それらによると、人間にはタイプA、タイプBの2つの心理タイプがあるといいます。



（出所）『疲労学』

タイプAは、競争的だったり野心的だったり、いわば精力的な人たちです。出世欲が強く、いわゆるガツガツ仕事をします。

自分への評価や承認・地位にこだわり、いつも締め切りに追われている感じで、せっかちです。

こういう人たちは、高血圧や心臓疾患にかかりやすいといいます。

フリードマンは、待合室のイスの前脚が早くすり減るのはなぜだろうと思っていました。

観察していると、虚血性心疾患（狭心症や心筋梗塞）の患者さんは、イスに浅く座り、いらつきながら順番を待っていました。

このことからフリードマンは「タイプAの人は虚血性心疾患にかかりやすい」と提唱したのです。

一方、タイプCの人たちはいわゆる「いい子」です。言い換えると、自己犠牲に非常に寛容な人たちです。

自分を押し殺しがちであり、周りに気をつかいながら、がまん強く生活しています。

こういう人は抑うつになったり、がんになったり、消化器系の病気になったりしやすいといわれています。

がまんしてストレスがたまると、過緊張になって免疫が下がるためです。

ところが、AとCの真ん中にいるタイプBの人たちは、病気になりづらいというのです。

タイプBはマイペースの人です。特に攻撃的でもなく、がまんもあまりしないで、自分自身のペースを維持できています。要は、ストレッサーを上手にコントロールできているのでしょう。

自他境界をあいまいにしない

一時期、KY（空気が読めない）という言葉が流行りました。

日本は強い意見が1つ挙がると、多くの人がそれに従って、自分自身を押し殺すところがあります。

会議でも「そうそう」「わかるわかる」と同調してくれる人のほうが、議事を先に進めてくれる有能な人だと重宝される傾向にありませんか。

海外の人と話していると、周りに合わせようというような感覚はなく、KYでおおいにけっこう、“I think”（私はこう思う）としっかり自己主張します。

同時に「私はこう思うがあなたがそう思うのもわかる」と、相手の主張も尊重しているように感じます。

海外は個人主義、日本は全体主義ともいえるでしょうか。

海外の人々は、心理学でいうバウンダリー（自他を区別する境界線）がしっかりしているのかもしれません。

「自分はフリードマンのタイプAだな」「Cだな」と思う人も、できるだけマイペースを心がけ、ストレスから身を守ってほしいと思います。

（片野 秀樹 ： 博士（医学）、日本リカバリー協会代表理事）