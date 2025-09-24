大腸がんは結腸や直腸にできるがんで、良性のポリープががん化して発生するものと、正常の粘膜から発生するものがあります。

初期の段階ではほぼ自覚症状はありませんが、健康診断や人間ドックで早期発見できれば早期に治療も可能です。一方でがんのステージが進行してくると、血便や便秘など便通に不具合が生じたり、ほかの臓器への転移の可能性も考えられます。

この記事では大腸がんステージ3の症状について解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

大腸がんとは？

大腸がんは結腸や直腸にできるがんです。大腸は小腸から続いてお腹のなかを大きく回って肛門へとつながる臓器です。

成人の場合1.5から2m程の長さがあり、結腸（盲腸・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S字結腸）と直腸に分けられます。栄養の吸収はほぼ小腸で行うので、大腸は水分吸収を行い便を固形化することが大きな役割です。

大腸に発生するがんは2つの種類があり、1つは線種とよばれる良性のポリープががん化して発生するもの、もう1つが正常な粘膜から直接発生するものです。大腸の粘膜に発生したがんは、大腸の壁に深く侵入し壁の外にまで広がります。またリンパ液にのってリンパ節転移をしたり、血液にのって肝臓や肺など別の臓器へ転移します。

大腸がんの罹患率は男女合計で1位です。男性は1位前立腺・2位大腸・3位胃で、女性は1位乳房・2位大腸・3位肺となっています。

大腸がんのステージIIIの症状

大腸がんの初期の段階では自覚できる症状はほとんどありませんが、進行してくると以下のような症状があらわれます。どの症状もほかの病気と混同して放置されるかもしれません。

しかし治療をせずに放置するとがんが進行してしまいます。以下のような症状が続く場合は早めに受診しましょう。

血便・下血

よくあらわれる症状が血便や下血です。便に血が混じっていたり付着していたりすることがあり、大腸がんやポリープの病変部からの出血が便に混ざる状態です。痔などの病気でも似たような症状があるので放置されやすいのですが、がんの場合は進行する恐れがあります。

血便や下血の症状が出たら早めに受診しましょう。肛門に近い場所での出血は赤い鮮血ですが、肛門から遠くなると黒く変色しています。

貧血

がんが進行すると慢性的に出血するので貧血が起こります。また貧血から派生してめまい・立ちくらみ・ふらつき・息切れ・頭痛なども起こりやすくなっています。

便秘・下痢

大腸が細くなることにより便秘や下痢の頻度が高まります。普段から便秘がちの人は気付きにくいかもしれませんが、今までと違うような排便習慣に変化した場合は受診を検討してください。下行結腸、S字結腸、直腸にがんがある場合に便秘や下痢が多く起こります。

便が細くなる・便が残る

便秘や下痢と同様に大腸が細くなることによる症状です。便が細くなる、便を出しきれていなくて残った感じがします。

お腹のハリ

便通が悪くなることによって腹痛やお腹のハリがあらわれます。食欲が減退して体重が減ることも考えられます。

大腸がんステージIIIの余命についてよくある質問

ここまで大腸がんステージIIIの症状や検査方法などを紹介しました。ここでは「大腸がんステージIIIの余命」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

大腸がんの深達度とステージはどのように違うのですか？

中路 幸之助（医師）

深達度はどれだけ大腸の壁に入り込んでいるかを示すものです。がんの深さが粘膜下層までにとどまっているものを早期がん、粘膜下層よりも深いものを進行がんといいます。また、がんの進行の程度をステージ（病期）として分類し、0期からIV期までの5段階をローマ数字で表記するのが一般的です。0期とI期（ステージ0とI）は、がんが発生したばかりの時期や、粘膜や粘膜下層の浅いところにとどまっている状態です。さらにステージIは深達度によって軽度浸潤と高度浸潤に分類され、ステージIの高度浸潤よりも進んだがんを進行がんといいます。さらに固有筋層の外まで浸潤したものがステージIIです。深達度が進み漿膜下層まで深く達するとリンパ節や血管を通して転移の可能性が出てきます。実際にリンパ節に転移が認められるとIII期（ステージIII）、ほかの臓器への転移が認められるIV4期（ステージIV）となります。

大腸がんのステージIIIではどのような治療を行いますか？

中路 幸之助（医師）

大腸がんステージIIIでは手術で病変の切除を行う標準治療が推奨されます。標準治療とは科学的根拠に基づいた観点から一般的に推奨される治療方法です。ステージIの軽度浸潤までなら内視鏡治療も可能ですが、ステージIの高度浸潤・II・IIIまで進行した場合はすべて開腹手術や腹腔鏡手術を行い病変を切除します。標準治療が基本ではありますが、本人の希望や身体の状態などを総合的に検討して、担当医と話し合って決めていきます。

編集部まとめ

大腸がんと診断されると、後何年生きられるのかが気になります。

大腸がんは進行度合いによってステージ0からステージIVの5段階があります。ステージIIIの場合、5年後も生存している確率は約79％です。

これはあくまでも統計上の数字ですし、個人差はあるので前後することもあるでしょう。早期発見できれば治療も早く始められます。便潜血検査はがんの発見にとても有効です。反対に放置すると重篤な状態になってしまいます。

大腸がんと診断されると動揺するのも当然ですが、正しい知識を身に着けて、自分らしい向き合い方を探しましょう。

