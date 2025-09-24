正しく理解して不安を解消!「胃カメラ」の検査方法や見つかる症状について【医師解説】

「胃カメラはつらい検査」という印象を持つ方も多いかもしれません。しかし、実際には病気の早期発見・早期治療に欠かせない、とても重要な検査です。逆流性食道炎や胃潰瘍、胃がんなどを確認できるだけでなく、その場でポリープ切除や止血といった処置を行えることもあります。今回は、胃カメラの役割と重要性について菊池先生に解説していただきました。

監修医師：

菊池 大輔（消化器と診断・治療内視鏡クリニック）

順天堂大学医学部医学科卒業。順天堂大学大学院医学研究科修了。その後、竹田綜合病院消化器内科勤務、虎の門病院消化器内科部長を務める。2024年、神奈川県川崎市に「消化器と診断・治療内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定医。虎の門病院分院消化管センター内科特任部長。

編集部

胃カメラについて教えてください。

菊池先生

胃カメラは「上部消化管内視鏡検査」とも呼ばれ、内視鏡という細い管状の機器を使って、食道、胃、十二指腸の内部を直接観察する検査です。先端にカメラとライトが付いており、内部の映像をリアルタイムでモニターに映し出すことができます。

編集部

胃カメラでは、どのような異常が見つかるのでしょうか？

菊池先生

内部を観察することによって、炎症、潰瘍、腫瘍などの異常が確認できます。具体的には、「逆流性食道炎」「胃炎」「胃潰瘍」「胃ポリープ」「胃がん」「十二指腸潰瘍」などがわかります。また、異常を見つけるだけでなく、見つかった際にその場で処置することも可能です。

編集部

検査時に処置することもできるのですか？

菊池先生

はい。例えば、必要に応じて病理診断用の組織を採取したり（生検）、ポリープなどを切除したりすることもあります。また、出血部位の止血もおこないます。

