TUY

写真拡大

■台風第18号(ラガサ)

【画像】3つの台風の進路を見る

2025年09月24日06時45分発表
24日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯21度20分 (21.3度)
東経114度20分 (114.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    925 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 185 km (100 NM)
15m/s以上の強風域    東側 600 km (325 NM)
西側 390 km (210 NM)

24日18時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度25分 (21.4度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (135 kt)
予報円の半径    45 km (25 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

25日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯21度30分 (21.5度)
東経109度25分 (109.4度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    全域 140 km (75 NM)

26日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度30分 (21.5度)
東経105度20分 (105.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    130 km (70 NM)

■台風第19号(ノグリー)

2025年09月24日07時00分発表
24日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
中心位置    北緯30度05分 (30.1度)
東経154度10分 (154.2度)
進行方向、速さ    東南東 ゆっくり
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
25日06時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度30分 (32.5度)
東経157度05分 (157.1度)
進行方向、速さ    北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)
26日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経154度00分 (154.0度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 320 km (175 NM)
27日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度55分 (31.9度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 430 km (230 NM)
28日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯34度05分 (34.1度)
東経159度25分 (159.4度)
進行方向、速さ    東北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)
29日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯40度35分 (40.6度)
東経168度00分 (168.0度)
進行方向、速さ    北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    976 hPa
最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 600 km (330 NM)

■台風第20号(ブアローイ)

2025年09月24日07時10分発表
24日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯9度35分 (9.6度)
東経133度00分 (133.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域    南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)

25日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度10分 (11.2度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

26日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度40分 (12.7度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)

27日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経121度25分 (121.4度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

28日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ    西 35 km/h (18 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)
暴風警戒域    全域 420 km (225 NM)

29日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)
暴風警戒域    全域 510 km (275 NM)