【トリプル台風】台風18号、19号、20号の今後の進路と勢力は？ 20号も香港方面直撃ルートの予想 最大瞬間風速50メートル予想もさらに発達の可能性も 気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月24日06時45分発表
24日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯21度20分 (21.3度)
東経114度20分 (114.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 185 km (100 NM)
15m/s以上の強風域 東側 600 km (325 NM)
西側 390 km (210 NM)
24日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度25分 (21.4度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
25日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経109度25分 (109.4度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 140 km (75 NM)
26日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経105度20分 (105.3度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 130 km (70 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月24日07時00分発表
24日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯30度05分 (30.1度)
東経154度10分 (154.2度)
進行方向、速さ 東南東 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
25日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)
東経157度05分 (157.1度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (8 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
26日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経154度00分 (154.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度55分 (31.9度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度05分 (34.1度)
東経159度25分 (159.4度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (13 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 500 km (270 NM)
29日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯40度35分 (40.6度)
東経168度00分 (168.0度)
進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 976 hPa
最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 600 km (330 NM)
■台風第20号(ブアローイ)
2025年09月24日07時10分発表
24日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯9度35分 (9.6度)
東経133度00分 (133.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 南西側 440 km (240 NM)
北東側 330 km (180 NM)
25日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度10分 (11.2度)
東経130度40分 (130.7度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
26日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)
東経126度50分 (126.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経121度25分 (121.4度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経113度55分 (113.9度)
進行方向、速さ 西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
29日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 400 km (215 NM)
暴風警戒域 全域 510 km (275 NM)