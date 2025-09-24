40・50代に似合う“深めレッド”！【大人のハニーズ】大人が即こなれる♡「上品アイテム」

今シーズン押さえておきたいトレンドカラー「レッド」。派手見えしすぎない？ そんなミドル世代には、華やかさの中にも落ち着いた雰囲気を持つ「深めレッド」がおすすめ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、「上品アイテム」をご紹介。変則リブがアクセントになりおしゃれ見えを狙えるニットと、大人っぽく穿けてエレガントな雰囲気をまとえるナロースカートが登場。

サッと着てサマ見え！ インナーとしても使える上品ニット

【GLACIER lusso】「変則リブニット」\3,980（税込）

深みのあるレッドカラーとスッキリとしたシルエットで、上品に着こなせるニット。公式オンラインストアによると「リブの間隔を変化させた変則編みでアクセントをプラスした」とのこと。シンプルながら1枚着るだけでおしゃれ見えを狙えそう。ジャケットやコートのインナーとしても着回せるので、これからの季節ヘビロテできそうです。

地味見え回避にも効果的！ 最旬オフィスコーデ

シルエットがきれいなニットは、きちんと感を備えたいオフィスシーンにも活躍しそう。ベーシックなグレーのパンツも、パッと目を引くニットのおかげでグッと垢抜けた印象に。太めのベルトをアクセントにすれば、トレンド感のあるオフィスコーデが完成。

上品に大人っぽく穿けるナロースカート

【GLACIER lusso】「ナロースカート」\3,980（税込）

きれいなIラインシルエットで、上品に大人っぽく穿けるスカート。熟成したワインのような深めレッドカラーが、エレガントなムードも醸し出し、今っぽくこなれ感のある着こなしに。ウエストゴムで穿き心地も楽ちん。フロントにギャザーを寄せていないため、タックインスタイルもサマ見えしそうです。

スッキリシルエットで好バランスに！ 秋のお手本コーデ

シャツにベストをレイヤード。深めレッドカラーのスカートを合わせれば、秋ムードたっぷりのコーデが完成。スッキリと穿けるナロースカートは、ボリュームのあるニットアイテムやアウターも好バランスな着こなしに。秋冬コーデに出番が増えそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i