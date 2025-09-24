Image: Trygve Finkelsen / Shutterstock.com

もし登場するなら日本にも上陸してほしい。

いまTesla（テスラ）は、中国のBYDなど、低価格戦略でシェア拡大を続けているライバルメーカーからのプッシュを受け、EV市場で苦戦を強いられています。でも、起死回生となる秘策を用意しているみたいですよ。

サイバートラックが小型＆低価格SUVに？

このほどNotebookcheckは、Teslaでチーフデザイナーを務めるFranz von Holzhausen氏の談話を紹介。あくまでも明確な製造プランまでは明かされませんでしたが、サイバートラック（Cybertruck）をベースにした低価格SUVの構想について語られました。

そもそもTeslaは、しばらく新型車を投入できていません。強靭で革新的なデザインを売りにしたサイバートラックでしたが、とにかくなにをするにも高いと不評のよう。市場の注目は、低価格の電動ピックアップトラックの発売へと移りつつあるともいわれています。

でも、もしここでTeslaから、破格の小型サイバートラックなる新モデルが出れば？

ラインナップ刷新の予兆

まだ構想段階のうわさの域を出ないものの、サイバートラックのラインナップが刷新される予兆はあるようです。たとえば、これまで最安値で購入できた「ロングレンジRWD」のグレードは、突如として廃止に。もしや代わりの新モデル登場への布石では？ そんな期待もささやかれているようですね。

日本円にして900万円に迫る販売価格でしか買えないサイバートラック。思い切った低価格のSUVという形で、新しいラインナップを用意できれば、大反響は間違いないでしょう。

どのような舵取りで、Teslaが反転攻勢ののろしを上げてくるかが楽しみです。

Source: Notebookcheck/small>